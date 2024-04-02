مطرب المهرجانات مسلم يفجر مفاجأة بشأن طليقته: متجوزناش عن حب واتشهرت بسببي

كشف مطرب المهرجانات مسلم، كواليس طلاقه لميكا البغدادي، ام طفله الوحيد، والأزمة الشهيرة بينهما وخلافاتهم على السوشيال ميديا.



واستكمل مسلم في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على شاشة "النهار" : مؤخرا قصصي الشخصية بقت مغطية على فني، ولكن أنا زي أي حد طبيعي بنزل ستوريهات، ولما طلعت اعلنت انفصالي عن طليقتي عملت كده عشان الناس متفكرش اننا لسه مع بعض، ودلوقت طليقتي بقت مشهورة لما اطلقنا واتشهرت بسببي، قعدنا مع بعض سنه ونص.



وتابع مسلم: انا مش الرجالة اللي بيتشهروا يشوفوا زوجة تانية، الحمدلله احنا مرتاحين ماديًا من زمان، وانا لما طلقت. عملت كده عشان مافيش تواصل ما بينا ولا فهم وكانت صاحبتي واكتشفنا ان دماغنا مش شبه بعض ولذلك انفصلنا بكل احترام، ابني حته من قلبي وبشوفه كتير.

مسلم: أنا راجل شرقي وصعيدي من طهطا في سوهاج واتعلمت الرجولة والشهامة والأصول ومقصرتش مع أي حد



واضاف: “أنا بحب الخير لكل اللي حواليا وافتخر بيهم قدام الناس، وانا مغرتش من نجاح طليقتي ولما اتشهرت مأثرش عليا، وانا متجوزتهاش عن حب، لكن هي اكيد كانت بتحبني، لكني بحبها بعشرة مش عن حب اوي، اللي مسرعني عن الجواز والارتباط اني مبحبش امشي غلط عشان كده اتجوزت بدري، لاني راجل شرقي وصعيدي من طهطا في سوهاج، واتعلمت الرجولة والشهامة والأصول ومقصرتش مع أي حد ، واتعلمت ان البيت أهم من الفن ولا المجال باقي”.

