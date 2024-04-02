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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء سيدنا زكريا.. ماذا قال النبي في أشهر كلمات في التاريخ

دعاء سيدنا زكريا
دعاء سيدنا زكريا

قال الله تعالى عن دعاء سيدنا زكريا في القرآن الكريم (ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا) فقد تضرع النبي بينه وبين ربه وهو يعلم أنه يفقد الأسباب لكن رب الأسباب حينما تتوكل عليه وتضع الأمر بين إرادته، فإنما يقول للشئ "كن فيكون".

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دعاء سيدنا زكريا

وتابع سيدنا زكريا في مناجاته مع ربه مرددا أشهر دعاء في التاريخ (قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا).

والدعاء يرفع البلاء ويغير القضاء ويفتح أبواب السماء، ولا يجتمع الشقاء مع الدعاء أبدا، فأراد الله تعالى أن يرزق سيدنا زكريا، بولد صالح يتسلم راية النبوة والدعوة والإصلاح في هذه الدنيا.

زرق الله سيدنا زكريا، بابنه يحى، وكان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وبين الله تعالى على لسان الملائكة كيفية استجابة الدعاء، بأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له "كن فيكون".

دعاء سيدنا زكريا للإنجاب

ومن الأدعية التي تساعد على الإنجاب أيضًا دعاء سيدنا زكريا -عليه السلام- المكون من 10 كلمات الوارد في سورة آل عمران: «قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ»، وكذلك قول سيدنا إبراهيم -عليه السلام-: «رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ»، وهذا الدعاء 5 كلمات.

ومن تأخر في الإنجاب بالإكثار من الدعاء ومنها ما قاله سيدنا زكريا -عليه السلام- حينما رفع الشكوى إلى الله تعالى«وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، أي رب لا تذرني فردًا وحيدًا عقيمًا لا ذرية لي ينقطع أثري من بعدي في ولدي.

وعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- هو وصية نبوية شريفة ، حيث حثنا على إحسان الظن بالله تعالى ، ونهانا عن اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل وألا يستسلمَ الإنسان وأن يؤمن أنّ كل أمره خير وأنّ القضاءَ والقدرَ بيدَ الله ربّ العالمين، وأن يلجأَ إلى الدّعاء لاستعادة تلك النِعم، ومنها دعاء الرزق كما كان يدعو النّبي صلى الله عليه وسلم فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

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