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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد دياب يفجر مفاجأة عن العائد المادي من مباراتي القمة بالسعودية

صدى البلد

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية تفاصيل جديدة حول مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في السعودية.

وقال أحمد دياب عبر أون تايم سبورتس: “العائد المادي من إقامة مباراتي القمة في السعودية سيكون للأهلي والزمالك وباقي الـ16 نادي في الدوري المصري”. 

وتابع: “حصلنا على موافقة من الأهلي والزمالك حتى نكمل التفاوض مع الجانب السعودي”. 

ونشر محمد فاروق  تصريحات  اتحاد الكرة المصري وجاءت كالاتي:مباراتي الأهلي والزمالك في السعودية ستكونان تحت إدارة تحكيمية مصرية  100%".

وأعلن الإعلامي محمد فاروق، تفاصيل إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري، في المملكة العربية السعودية.

وكتب محمد فاروق، عبر حسابة بموقع “فيس بوك”: المباراة الأولى بين الزمالك والأهلي في السعودية ستقام على ملعب الأول بارك يوم 15 أبريل، بينما مواجهة الدور الثاني ستقام على ملعب الجوهرة المشعة يوم 25 يونيو.

 

 

 

 

اتحاد الكرة المصري القمة بين الأهلي والزمالك المملكة العربية السعودية أون تايم سبورتس رئيس رابطة الأندية مملكة العربية السعودية

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