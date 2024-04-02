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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في بين السرايات

إنشاء فرع للتوثيق
إنشاء فرع للتوثيق في بين السرايات

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قرارا حمل الرقم 1224 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.


يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.


وأمر المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.

المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل

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