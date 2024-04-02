وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في الشيخ زايد

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قرار حمل رقم 1225 لسنة 2024، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق أورانج أركان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورانج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.

بعد الاطلاع على القانون رقم 114لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في رقم 1654 لسنة 2023 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بشأن تعديل المادة الأولى من القرار رقم 9088 لسنة 2019 فيما تضمنه بالمادة الثانية منه بتعديل القرار رقم 70771 لسنة 2018 ليصبح فرع توثيق الشيخ زايد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة.



وجاء نص القرار: ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق أورنج أركان يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة ويكون مقره داخل فرع أورنج الكائن بأركان مول - أمام مدخل زايد 2000، الشيخ زايد - قسم شرطة الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 16/3/2024.