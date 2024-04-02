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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما يفعله المسلم في ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

ما المطلوب من المسلم في العشر الأواخر وليلة القدر؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.

وأجاب شلبي، المطلوب من المسلم فعله فى ليلة القدر والعشر الاواخر من رمضان أن يسير علي الهدي النبوي وان يجد ويجتهد متأسيا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله.

وأشار الى أنه يجب علي المسلم كذلك الاجتهاد لتحري ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان فهي من اعظم الليالي مصداقا لقوله تعالي ليلة القدر خير من إلف شهر .

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26 وصية لإحياء ليلة القدر

1 ـ خذ قسطًا من الراحة بعد الظهر؛ لتنشط ليلًا.

2 ـ لا تأكل كثيرًا حتى تستطيع القيام والطاعة.

3 ـ لابد من العزم على التوبة عند إحياء هذه الليلة المباركة.

4 ـ أكثر من الدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات.

5 ـ أقبل على الله بكل جوارحك؛ حتى يصفو عقلك وقلبك من كل شيء سوى الله.

6 ـ ابتعد عن المشاحنة واعف عن كل من أخطأ في حقك.

7ـ ركز على"الكيفية"، فليس المهم أن تنهي 100 ركعة وقلبك ساهٍ لاهٍ.

8 ـ الإخلاص في الدعاء والقيام أهم من عدد الركعات التي يكون قلبك فيها مشغولًا بغير الله.

9ـ احرص على الطهارة طوال هذه الليلة ما تيسر ذلك.

10ـ تيقن من إجابة دعائك، فإن عدم اليقين باستجابة الدعاء قد يشكل حاجزًا.

11ـ كن على يقين من أن الله سيستجيب دعاءك ويتقبل منك.

12ـ الإلحاح والإصرار على الدعاء، فإن الله يحب العبد الملح بالدعاء.

13ـ استغفر الله من كل ذنب ارتكبته، واسأله أن يعفو عنك.

14ـ أكثر من الاستغفار، والصلاة على النبي وآله، والترضي عن أصحابه.

15ـ أكثر من دعاءالنبي، وردد: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا".

16ـ الإكثار من طلب العتق من النار.

17ـ الدعاء بتيسير الرزق الحلال وإصلاح الحال.

18ـ الدعاء بقول: "ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين".

19ـ الدعاء للزوج أو الزوجة بصلاح الحال وراحة النفس والبال.

20ـ أكثر من الدعاء حال سجودك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

21ـ أطل سجودك وتضرعك لربك، فإن النبي قال: "وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوها عنها بطول سجودكم".

22ـ لا تضيع أية فرصة، واحذر من التقصير لحظة، فإن الرحمات والنفحات الربانية مفتوحة في هذه الليلة.

23ـ اقرأ ماتيسر من القرآن.

24ـ إحياء ليلة القدر ممتد حتى مطلع الفجر، والملائكة في حال صعود وهبوط.

25ـ اشكر الله على أن وفقك لإحياء ليلة القدر وغيرك محروم من هذه النعمة.

26ـ لا تنس أن تتصدق في هذه الليلة بما تستطيع، فالصدقة لها أجر عظيم. 

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