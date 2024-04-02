صدمة دولية.. رئيس الوزراء الإسباني يطلب توضيحًا من إسرائيل لقتـ لها عمال الإغاثة

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء إنه يتعين على إسرائيل توضيح الملابسات المحيطة بمقتل سبعة أشخاص من عمال الإغاثة، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس نيوز الأمريكية.

وقتل الاحتلال 7 من عمال الإغاثة يعملون لدى الطاهي الإسباني الأمريكي الشهير خوسيه أندريس في غارة جوية إسرائيلية على وسط غزة.

وقال سانشيز بعد زيارة مخيم جبل الحسين للفلسطينيين اللاجئين في عمان "آمل أطالب بأن توضح الحكومة الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن ملابسات هذا الهجوم الوحشي الذي أودى بحياة سبعة من عمال الإغاثة الذين لم يفعلوا شيئا سوى المساعدة".

وذكرت المنظمات الدولية إن العمال القتلى كانوا يسافرون في سيارتين مصفحتين تابعة لشركة دبليو سي كيه عندما تعرضت القافلة للقصف يوم الاثنين أثناء مغادرتها أحد المستودعات بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.



من جانبه قال المفوض العام للأونروا :أنهم مفجوعون من مقتل 7 من عمال الإغاثة بغزة بعد قصف القوات الإسرائيلية قافلتهم.

قتل عاملون عدة في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة إسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما أعلن الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية، ومقرها واشنطن.

وقال أندريس في منشور على منصة "إكس" إن المنظمة "فقدت عديداً من أخواتنا وإخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدماً تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة (وورلد سنترال كيتشن) بأكملها". وأضاف، "قلبي مكسور وحزين" على مقتل هؤلاء المتطوعين.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة أعلن في وقت متأخر أمس الإثنين أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم المكتب إن من بين قتلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصاً من بولندا وأستراليا ومواطناً بريطانياً، مضيفاً أن فلسطينيا قتل أيضاً.