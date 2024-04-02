بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية بدمشق.. خامنئي يتوعد إسرائيل: ستندمون على جرائمكم

توعد المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، إسرائيل؛ متعهدا بمعاقبتها على الهجوم على قنصليتها في العاصمة السورية دمشق ما أدى إلى مقتل سبعة أعضاء من الحرس الثوري الإسلامي، بما في ذلك جنرالان.

وأكد خامنئي: "سيعاقب النظام الصهيوني الشرير على أيدي رجالنا الشجعان".

وفي رسالة نشرت على موقعه الرسمي على الإنترنت؛ قال المرشد الأعلى الإيراني: "سنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها".

وفي وقت سابق اليوم، أدان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الهجوم الاسرائيلي على القنصلية، مؤكدا أن تلك "الجريمة الجبانة لن تمر دون رد".

وقال رئيسي على موقع مكتبه الإلكتروني: "بعد الهزائم والإخفاقات المتكررة ضد إيمان وإرادة مقاتلي جبهة المقاومة، وضع النظام الصهيوني الاغتيالات العمياء على جدول أعماله في النضال من أجل إنقاذ نفسه".

وقتل سبعة أعضاء من فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك القائد الإيراني الأعلى في سوريا، في الضربة على المبنى المجاور لسفارة دمشق الإيرانية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تعلق على الضربة، إلا أن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن أربعة مسئولين إسرائيليين لم تذكر أسمائهم أنهم أكدوا أنها كانت وراء الهجوم.

كانت وسائل إعلام سورية وإيرانية قد ذكرت أن غارة جوية إسرائيلية دمرت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق الاثنين، في تصعيد واضح للصراع في الشرق الأوسط من شأنه أن يضع إسرائيل في مواجهة إيران وحلفائها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 17.00 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق".

وأعلن السفير الإيراني في سوريا أن بلاده "سترد في شكل حاسم" على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في دمشق.