تعهدات جديدة للمصريين.. كلمة تاريخية للرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية.. فماذا قال؟

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

خالص التحية لأبناء مصر الكرام

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للشعب المصري تحية شكر وتقدير، معقبًا: “لكم جميعًا يا أبناء مصر الكرام خالص التحية والتقدير على تجديد الثقة وتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم لفترة رئاسية جديدة”.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “شعب مصر العظيم منذ اليوم الأول الذي لبيت فيه ندائكم وسعيت لتحقيق إرادتكم التي أعلنتموها جلية وتحركنا معا كرجل واحد لإنقاذ وطننا من التطرف والدمار والانهيار، أقسمت أن يظل أمن مصر وسلامة شعبها وتحقيق التنمية والتقدم هو خياري الأول وفق أي اعتبار".

نهج المصارحة والمكاشفة

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: "اتبعنا نهج المصارحة والمكاشفة بشان كل القضايا والتحديات التي واجهتنا، وأؤكد ان تماسك الكتلة الوطنية ووحدة الشعب هي الضمانة الأولى للعبور بهذا الوطن إلى المكانة التي يستحقها".

وتابع الرئيس السيسي: "لعل السنوات القليلة الماضية أثبتت ان طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابي والأزمات العالمية المفاجئة والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث".

قطعنا شوطا في مواجهة التحديات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه عقب أدائه اليمين الدستورية: "أبناء مصر الكرام، إن العالم اليوم بما يشهده من تحديات كبيرة ، يحتم علينا أن ننتبه بكل طاقاتنا أن نكون في سباق مع الزمن فالتقدم المستمر لا ينتظر أحدا”.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: “قطعنا شوطا كبيرا في فترة زمنية وجيزة مواجهين الصعاب والتحديات، مذكرين أنه نتحدى أنفسنا قبل أي شيء آخر، وهو التحدي الذي يفوز به دائما المعدن المصري النادر الذي تزيده التحديات صلابة وقوة".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “استجابة لما قام به الشعب المصري بتكليفي بقيادة مسيرة شعبنا العظيم، سأعمل على تحقيق تطلعات الشعب”.

الصحة والتعليم والحياة الكريمة

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

وقال: "تعظيم الاستفادة من ثروات مصر وزيادة جودة التعليم ومواصلة تفعيل البرامج الرامية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل".

وأضاف السيسي: "دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة وإنجاز مراحل مبادرة حياة كريمة التي تعد أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر، ما يحقق تحسنا في معيشة المواطنين".

وأكمل الرئيس السيسي: "الاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال إنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق واستكمال برنامج سكن لكل المصريين ".



تعهد الرئيس للمصريين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أعاهد الله وأعاهدكم أن أظل مخلصا في عملي ولا ترى عيني سوى مصلحة هذا الوطن متسلحا بأصالة الشعب المصري ومحافظا على الوعد مع شعبها العظيم”.

واستشهد الرئيس السيسي في ختام خطابه بالآية القرآنية: “رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ”.

أمن مصر القومي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “على صعيد علاقات مصر الخارجية، أولوية صون وحماية أمن مصر القومي في محيط إقليمي ودولي مضطرب ومواصلة العمل على تحقيق علاقات متوازنة مع جميع الأطراف".

وأكمل: "وثانيًا على الصعيد السياسي، استكمال وتعميق الحوار الوطني خلال المرحلة المقبلة وتنفيذ التوصيات التي يتم التوافق عليها على جميع الأصعدة في إطار تدعيم المشاركة خاصة للشباب”

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بعد تأدية اليمين الدستوري بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة: “العمل على تبني استراتيجيات تعزز قدرات وموارد مصر الاقتصادية لتعزز من مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام، ومتوازن وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية”.

تعظيم موارد مصر الاقتصادية

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "مصر تتبني استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات، ونعمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف محاورالتنمية".

وأضاف السيسي: "تبني إصلاح مؤسسي شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة الجديدة والمتجددة، والاستمرار في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية واستكمال بناء المدن الجديدة من الجيل الرابع وتطوير المناطق غير المخططة".