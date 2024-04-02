عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لحظة تنصيب السيسي.. 15 وعدا قطعها الرئيس على نفسه| ما هي ؟

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت صفحة الحوار الوطني المصري الرسمية على فيسبوك أهم الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 لفترة ثالثة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثالثة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: اسمحوا لى فى بداية كلمتى.. أن أتوجه بتحية شكر وتقدير.. لشعب مصر العظيم.. صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. رمز الأصالة والعزة والصمود لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام.. خالص التحية والتقدير.. على تجديد الثقة.. لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم.. لفترة رئاسية جديدة. 

السيدات والسادة،
دعونى.. ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق.. الممثل لإرادة شعب مصر.. أن أجدد معكم العهد.. على استكمال مسيرة بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.. فى بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة فى العلوم والصناعة.. والعمران والزراعة.. والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد.. وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال.. وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا.

وإلى أبرز الرسائل:

رسائل السيسي 
رسائل السيسي 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

حادثة الشروق تتكرر| فتاة تلقي بنفسها بعد محاولة اختطافها.. وعائلتها تكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

7 مستهدفات.. نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية لفترة ولاية جديدة| فيديو

ترشيحاتنا

غير مقصود..أول تعليق من نتنياهو على استهداف فريق إغاثي أجنبي في غزة

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

تعليم لكل المصريين| 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل

أبو العينين: أتوقع أن ينخفض سعر الدولار في الفترة القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته ثم أنهى حياته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ