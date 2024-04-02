لحظة تنصيب السيسي.. 15 وعدا قطعها الرئيس على نفسه| ما هي ؟

استعرضت صفحة الحوار الوطني المصري الرسمية على فيسبوك أهم الرسائل التي حملتها كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تنصيبه اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 لفترة ثالثة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة له عقب أداء اليمين الدستورية كرئيس للبلاد لفترة ثالثة أمام مجلس النواب بمقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: اسمحوا لى فى بداية كلمتى.. أن أتوجه بتحية شكر وتقدير.. لشعب مصر العظيم.. صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. رمز الأصالة والعزة والصمود لكم جميعا يا أبناء مصر الكرام.. خالص التحية والتقدير.. على تجديد الثقة.. لتحمل مسئولية قيادة وطننا العظيم.. لفترة رئاسية جديدة.

السيدات والسادة،

دعونى.. ونحن فى ربوع هذا الصرح العريق.. الممثل لإرادة شعب مصر.. أن أجدد معكم العهد.. على استكمال مسيرة بناء الوطن.. وتحقيق تطلعات الأمة المصرية العظيمة.. فى بناء دولة حديثة.. ديمقراطية.. متقدمة فى العلوم والصناعة.. والعمران والزراعة.. والآداب والفنون متسلحين بعراقة تاريخ، لا نظير له بين البلاد.. وعزيمة حاضر، أشد رسوخا من الجبال.. وآمال مستقبل، يحمل بإذن الله.. كل الخير.. لبلدنا وشعبنا.

وإلى أبرز الرسائل:

رسائل السيسي