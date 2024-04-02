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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إضاءة جميع المنشآت التعليمية باللون الأزرق تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

تضاء اليوم الثلاثاء جميع المنشآت التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بما فيها وزارة التربية والتعليم ودواوين مديريات التربية والتعليم ، ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس باللون الأزرق .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن هذا الإجراء يأتي تزامنا مع اليوم العالمي للتوحد الذي أعلنته الأمم المتحدة والذي يوافق 2 ابريل من كل عام

 

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليماتها المشددة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بضرورة تصوير المنشآت التعليمية المضاءة باللون الأزرق يوم 2 ابريل تنفيذا لتلك التعليمات ، وارسال الصور إلى وزارة التربية والتعليم 

وفي هذا الإطار .. أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه تمت إضاءة مبنى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة وجميع الإدارات التعليمية ومدارس القاهرة باللون الازرق تزامنا باليوم العالمي للتوحد والذى يوافق الثانى من شهر إبريل من كل عام. 

ووجه "مدير المديرية" برفع الوعي بكافة مدارس التربية الخاصة بالتوحد وكيفية التعامل معه وتقديم كلمة عن التوحد بالإذاعة المدرسية ، وذلك للتعرف على كيفية التعامل مع الأشخاص المصابين بمرض التوحد مع العمل على الوقوف بجانبهم فى جميع تعاملاتهم مع الآخرين .

وأكد إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقدم دورات تدريبية تخصصية فى مجال التوحد 10 آلاف من معلمى وأخصائى التعليم العام بالتعاون مع الكليات المخصصة فى الجامعات المختلفة ، وذلك للوصول بالمجتمع المحيط بهم واستيعاب حالتهم والتعامل بما يتناسب مع مرض التوحد الذى يعانون منه والتكيف معهم موضحا أهمية تقدير الطلبة المصابين بالتوحد ، وأهمية عدم التميز على أى طفل من المصابين والعمل على رفع الروح المعنوية بالمعاملة الطيبة والاهتمام بالجميع. 
 

وكانت قد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 139/62) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008

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