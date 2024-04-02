عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمتابعة ضبط الأسعار.. "حماية المستهلك" تشن حملة على الأسواق ببني سويف

صدى البلد

قامت لجنة حماية المستهلك ، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف ، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف المعارض والأسواق، ومسؤولي  الوحدة المحلية وفرع جهاز  حماية المستهلك  والتموين والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

حياة كريمة.. الكشف وتوفير العلاج لـ 1200 حالة في بني سويف

تشييع جثمان والد اللاعب طارق السيد في بني مزار بالمنيا.. شاهد

 

واطمأن السكرتير العام المساعد خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات، على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة  تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير عدة محاضر  لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة ونقص وزن الرغيف ، وعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير  والتحفظ على  175كجم لحوم منتهية الصلاحية  ومجهولة المصدر ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة  لوجود مخالفات، حيث تم غلق مركز رمد ، و3 عيادات ومعملين وإدارتها بدون ترخيص.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

لحظة تاريخية.. انتصار السيسي تشهد تنصيب الرئيس لولاية جديدة

ترشيحاتنا

انخفاض ملحوظ.. بشرى للمصريين بشأن أسعار الدواجن والبيض

غير مقصود.. أول تعليق من نتنياهو على استهداف فريق إغاثي أجنبي في غزة

عدا حاملي بطاقات الإقامة..الداخلية تطالب الأجانب في مصر بسرعة التوجه للجوازات لتسجيل بياناتهم

ننشر أقوال والدة الطفل "وسيم" ضحية الساكن الجديد في عمارة أكتوبر (خاص)

في أقل من أسبوع.. الأوقاف ترسل دفعة جديدة من اللحوم لأهالي غزة

تعليم لكل المصريين|مصر تستعد للتوسع في 5 نماذج ناجحة من المدارس خلال فترة السيسي الجديدة.. و«صدى البلد» ينشر التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمنع الشك في العلاقات.. اتبع هذه النصائح

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

يحيي الفخراني لـ صدى البلد: إسرائيل تهدف لإزاحة مواطني غزة والرئيس السيسي حسم الأمر|حوار

كيف يمكنني تشجيع طفلي على ممارسة فن الاعتذار الصادق في حياته اليومية؟

فيديو

ملامحه متغيرة.. خالد سليم يرد على تساؤلات حول خضوعه لعمليات تجميل

تحدى الخبراء الأجانب في قناة السويس وتنبأ بوفاته.. قصة أحمد عزت بعد رحيله

وداعا لورق التواليت.. الشطافات تسيطر على حمامات الولايات المتحدة

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

اﻟﻤﺰﻳﺪ