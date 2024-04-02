لمتابعة ضبط الأسعار.. "حماية المستهلك" تشن حملة على الأسواق ببني سويف

قامت لجنة حماية المستهلك ، تحت إشراف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، بجولة على الأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف ، للتأكد من توافر السلع، ومتابعة التزام التجار بالإعلان عن الأسعار ومواجهة الغش التجاري ، وذلك في حضور الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية والتعاون ومشرف المعارض والأسواق، ومسؤولي الوحدة المحلية وفرع جهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

واطمأن السكرتير العام المساعد خلال زيارته لعدد من الهابيرات والمحلات، على توافر السلع ، خاصة الأساسية ، وتوافر المنتجات الغذائية بكميات مناسبة تلبي احتياجات المواطنين، فيما تم تحرير عدة محاضر لمخالفات متنوعة منها عدم وجود شهادة صحية وتدني مستوى النظافة ونقص وزن الرغيف ، وعدم الإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير والتحفظ على 175كجم لحوم منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية خاصة لوجود مخالفات، حيث تم غلق مركز رمد ، و3 عيادات ومعملين وإدارتها بدون ترخيص.