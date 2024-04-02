أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة عن رسائل هامة من الرئيس السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، حيث أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل اليمين الدستورية في مقر مجلس النواب بـ العاصمة الإدارية الجديدة وبذلك تبدأ ولايته الثالثة رسميا لمدة 6 سنوات.

وخلال فعاليات التنصيب وأداء اليمين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصرى، حدد فيها 7 ملامح لعهده الجديد ، مؤكدا أنه سيواصل مسيرة التنمية بناء عليها.

وجاء نص كلمته كالآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك علي كل شئ قدير }. صدق الله العظيم



السيد رئيس مجلس النواب.. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لى فى بداية كلمتى.. أن أتوجه بتحية شكر وتقدير.. لشعب مصر العظيم.. صاحب الكلمة.. وصاحب القرار.. رمز الأصالة والعزة والصمود لكم جميعا يا أبناء مصر

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