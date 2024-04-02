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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

تشييع جثمان شهداء
تشييع جثمان شهداء المطبخ العالمي للإغاثة

قالت وكالة صفا الفلسطينية إن عددا كبيرا من المواطنين، شيعوا جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي الذين ارتقوا إثر قصف الاحتلال لمركبة تقلهم مساء أمس.


وقُتـ ل عاملون في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" بضربة إسرائيلية في قطاع غزة، بحسب ما أعلن الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس ورئيس المنظمة الإغاثية غير الحكومية، ومقرها واشنطن.

وقال أندريس في منشور على منصة "إكس" إن المنظمة "فقدت عديداً من أخواتنا وإخوتنا في غارة جوية للجيش الإسرائيلي في غزة"، مقدماً تعازيه إلى "عائلاتهم وأصدقائهم وعائلة (وورلد سنترال كيتشن) بأكملها". وأضاف، "قلبي مكسور وحزين" على مقتل هؤلاء المتطوعين.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة حركة "حماس" في قطاع غزة أعلن في وقت متأخر أمس الإثنين أن ما لا يقل عن خمسة موظفين من منظمة "وورلد سنترال كيتشن" غير الحكومية قُتـ لوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم المكتب إن من بين قـ تلى الضربة التي استهدفت دير البلح في وسط القطاع أشخاصاً من بولندا وأستراليا ومواطناً بريطانياً، مضيفاً أن فلسطينيا استشهد أيضاً.

قالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" إنها قدمت أكثر من 42 مليون وجبة في غزة على مدى 175 يوماً .

واعتبرت "حماس" في بيان أن الهجوم الذي شنته إسرائيل على موظفي "وورلد سنترال كيتش" يهدف إلى ترويع العاملين في الوكالات الإنسانية الدولية وردعهم عن متابعة مهامهم.

شهداء منظمة المطبخ العالمي الاحتلال وورلد سنترال كيتشن

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