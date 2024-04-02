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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي بتوليه فترة رئاسية جديدة

صدى البلد

أرسل المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وكافة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية وجهازها الإداري، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛بمناسبة أداء اليمين الدستورية لتولي فترة رئاسية جديدة.

وجاء في بيان التهنئة: “والتي جاءت تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري؛ لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون”.

واختتمت “راجين المولى عز وجل أن يسدد خطاكم على طريق الحق بما فيه رفعة مصرنا الحبيبة ونهضتها وسلامة أراضيها”.

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