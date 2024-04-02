تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة، بينما غادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الذي تم التداول عليها بالميناء 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم استقبال السفينة (XIN JI XING) التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعليها حمولة 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.



وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفًا و104 أطنان شملت 833 طن ملح معبأ، و7531 طن رمل صب، و7950 طن يوريا صب، و907 أطنان يوريا معبأ، و6687 طن أسمنت معبأ، و1121 طن كسب فول صويا و12075 طن بضائع متنوعة.



وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و93 طنا شملت 11 ألفا و567 طن قمح، و11 ألفا و368 طن خردة، و6691 طن حديد ، و2470 طن فول، و3000 طن ذرة، و380 طن مولاس، و617 طن خشب زان.



ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 778 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.



وأضاف أن وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و341 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 143 ألفا و531 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3745 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5493 شاحنة.

