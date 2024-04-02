عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تداول 44 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

صدى البلد

استقبل ميناء دمياط 12 سفينة، بينما غادرته 10 سفن خلال الـ24 ساعة الماضية، كما وصل إجمالي عدد السفن الذي تم التداول عليها بالميناء 44 سفينة حاويات وبضائع عامة.


وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم استقبال السفينة (XIN JI XING) التي ترفع علم الصين ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعليها حمولة 63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح؛ لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.


وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 37 ألفًا و104 أطنان شملت 833 طن ملح معبأ، و7531 طن رمل صب، و7950 طن يوريا صب، و907 أطنان يوريا معبأ، و6687 طن أسمنت معبأ، و1121 طن كسب فول صويا و12075 طن بضائع متنوعة.


وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 36 ألفا و93 طنا شملت 11 ألفا و567 طن قمح، و11 ألفا و368 طن خردة، و6691 طن حديد ، و2470 طن فول، و3000 طن ذرة، و380 طن مولاس، و617 طن خشب زان.


ولفت إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 778 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 413 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.


وأضاف أن وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 60 ألفا و341 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص 143 ألفا و531 طنًا، كما غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3745 طن قمح متجهين لصوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5493 شاحنة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

بعد تطبيق قرار الحكومة اليوم.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

لو قبضك 900 جنيه| احصل على نصف مليون جنيه بصورة البطاقة.. سدد على 10 سنوات

عاشرها معاشرة الأزواج.. ننشر شهادة معاون المباحث في خداع سائق لقاصر

عدا حاملي بطاقات الإقامة.. الداخلية تطالب الأجانب بسرعة تسجيل البيانات بالجوازات

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يهنئ نظيره الفلسطيني بتشكيل الحكومة الجديدة

وفاة والد أليو ديانج لاعب الأهلي

وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يؤكدان على أهمية عدم توسيع الحرب في غزة

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

عبد الفتاح الطاروطي بمملكة الدراويش: رأينا قمة التصوف في الصحابة قبل زمننا

وزير البترول: شركات عالمية عديدة تسعى للاستثمار بمصر في ظل الفرص الواعدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

نشرة المرأة والصحة.. مي عمر تثير ضجة بسعر إطلالتها.. أحجار كريمة تساعد على التخلص من العصبية

شاهد.. تشييع جثمان أحد شهداء منظمة المطبخ العالمي

إلهام شاهين تخطف الأنظار بالقفطان الأزرق| شاهد

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

أمن مصر القومي أولوية.. رسائل هامة من السيسي بحفل تنصيبه لفترة رئاسية جديدة | فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس | فيديو

لـ قيادته الحكيمة|برلمان البحر المتوسـط يعلن فوز الرئيس السيسي بجائزة بطل السلام لعام 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ