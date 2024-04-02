"اللِد" يفوز بجائزة أفضل فيلم فلسطيني في مهرجان برمانا للسينما الآسيوية

حصد الفيلم الفلسطيني اللِد للمخرجين رامي يونس وسارة إما فريدلاند خامس جوائزه في جولته بالمهرجانات السينمائية الدولية، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان برمانا للسينما الآسيوية بإيطاليا الذي اختتم فعالياته يوم 29 مارس. ومن المرتقب أن يبدأ الفيلم جولته في الولايات المتحدة مع العرض الافتتاحي المقرر في جامعة هارفارد في 19 أبريل.

اللِد من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتقوم ميساء عبد الهادي بأداء صوتي لمدينة اللِد. ويحكي الفيلم قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها. وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

انطلق الفيلم بعرض عالمي أول في مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن، حيث نافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة وفاز بجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم وثائقي وجائزة فيبرسي. ثم جال بعدها عدة مهرجانات دولية كان آخرها مهرجان سغاردي ألتروف الدولي لسينما المرأة بإيطاليا حيث حصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم وتنويه من الاتحاد الوطني لنقاد السينما.

بالإضافة إلى مهرجان بونه السينمائي الدولي في الهند ومهرجان الشرق الأوسط الآن ومهرجان الأرض السينمائي بإيطاليا، مهرجان ريل فلسطين السينمائي بالإمارات العربية المتحدة، ومهرجانيّ الفيلم الفلسطيني وملبورن لأفلام الخيال العلمي في أستراليا.