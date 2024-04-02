إصابة شاب تعدى عليه مجهولون أثناء سيره بالطريق العام بالقليوبية

أصيب شاب في العقد الثاني من عمره بطعنة نافذة بالصدر من قبل مجموعة من الأشخاص قاموا بالتعدى عليه أثناء سيره بالطريق العام بمدينة كفر شكر بالقليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب من العقد الثانى من عمره يدعى «م ا ع» مصاب بجرح نافذ بالصدر وأدى إلى جرح شديد في الشريان الرئوى وحالته غير مستقرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر والرائدان مصطفى الصباغ وأحمد عبدالحفيظ الخولى معاونا مباحث المركز وتبين أن المجنى عليه مصاب ويعانى من نزيف حاد إثر الطعنة النافذة ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة وتكثف جهود البحث عن الجناة في كافة المناطق لسرعة ضبطهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.