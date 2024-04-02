لم نتوقع النجاح.. مؤلف المداح يعلن مفاجأة بشأن المسلسل

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو، بعنوان "مؤلف المداح: ماكناش متوقعين النجاح اللي حصل وكنا خايفين من الجزء التاني".

وجاء في التقرير أن وليد أبو المجد كاتب ومؤلف المداح، أكد أن هناك ثلاثة يكتبون المشروع، وهذا يساهم في زياردة الأفكار، وأن تكون هناك أكثر من وجهة نظر.

ولفت إلى أن الثلاثة يعملون من أجل أن يكون هناك عمل مميز في النهاية، وأن مخرج المسلسل له دور كبير في النجاح الذي تم الوصول له.

وأشار إلى أن مسلسل المداح هو ابن لكل شخص في المسلسل، مضيفا: "ماكناش متوقعين النجاح اللي حصل وكنا خايفين من الجزء التاني"، وكشف مفاجأة وقال إن مسلسل المداح هو مشروع العمر وأنه لم يتوقع أحد في بداية المسلسل بأن يكون هناك جزء ثاني بعد كتابة الجزء الأول.