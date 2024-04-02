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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية البريطانية تستدعى السفير الإسرائيلي في لندن بعد مقـ.تل عمال إغاثة بغزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استدعت وزارة الخارجية البريطانية تسيبي هوتوفلي السفير الإسرائيلي في لندن على خلفية الغارة الاسرائيلية التي تسببت في مقـ.تل عدد من عمال الإغاثة الأجانب في قطاع غزة.

وقـ.تل الاحتلال 7 عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ.لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتـ.لهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات الحربية. 

يأتي ذلك فيما قالت منظمة يونيسف الأممية إنهم  مصدومون لمقـ تل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، مؤكدين ضرورة حماية عمال الإغاثة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنهم غاضبون بشدة لمقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة وأن مهاجمة عمال الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميستولا، لإجراء تحقيق كامل في مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

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