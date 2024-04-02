رئيس وزراء إسبانيا يصل جدة

وصل إلى جدة اليوم، بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.



ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، كان في استقبال رئيس وزراء إسبانيا بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، والأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم (وزير مرافق)، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته إلى الأردن، إن الحكومة اليسارية في إسبانيا عازمة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحلول يوليو.

وبحسب صحيفة النهار اللبنانية؛ قال سانشيز لمجموعة من الصحفيين الإسبان المرافقين له في جولة تشمل ثلاث دول في الشرق الأوسط: “علينا أن نفكر جديا في القيام بذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.

وكان سانشيز؛ قد قال في 9 مارس إنه سيقترح أن يصوت البرلمان لصالح هذا الاعتراف بحلول نهاية الولاية التشريعية الحالية، أي بحلول منتصف عام 2027.