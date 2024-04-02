لو بتفكر تسافر حوش قبل السفر لشراء بيتك.. كارثة أسعار المنازل تتفاقم في أمريكا| 100 ألف دولار حد أدنى للدخل لشراء منزل

كان عام 2023، الأكثر قسوة بالنسبة لمشتري المنازل وأصحاب العقارات داخل الولايات المتحدة الامريكية، حيث جعلت العوامل الثلاثة شراء مكان للعيش فيه أكثر صعوبة من أي وقت مضى، أو على الأقل الأصعب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، فقد اقتربت معدلات الرهن العقاري من 8 ٪، ويميل بائعو المنازل إلى خفض أسعارهم عندما تكون الأسعار مرتفعة، ولكن البلاد كانت في خضم نقص حاد في المساكن، لذلك بدون منازل كافية لتلبية الطلب، استمرت الأسعار في الارتفاع، وأصبح السؤال الذي يشغل بال قاطنى الدولة العظمى هو ما الدخل المطلوب كي استطيع شراء منزل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أكدت دراستان حديثتان، أن أي شخص بأمريكا سيحتاج إلى كسب أكثر من 100000 دولار سنويًا ليتمكن من شراء منزل نموذجي بشكل مريح في معظم أنحاء الولايات المتحدة في الوقت الحالي، وهو ما يعد قفزة كبيرة عما كانت عليه قبل أربع سنوات فقط، وتأتي في وقت أصبح فيه عدد المنازل المعروضة في السوق أقل، وكانت معدلات الرهن العقاري وأسعار المساكن مرتفعة، وفي الوقت نفسه، لم يشهد الباحثون عن المنازل زيادة في أجورهم بنفس الوتيرة.

400 ألف دولار متوسط سعر المنزل بأمريكا

وعن متوسط أسعار المنازل بأمريكا، تقول جيسيكا لاوتز، الخبيرة الاقتصادية في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأمريكا: "لقد شهدنا بالفعل استمرار أسعار المنازل في الارتفاع لمدة ستة أشهر متتالية، وذكرت المجموعة أن متوسط ​​سعر المنزل في عام 2023 بلغ 389800 دولار – وهو رقم قياسي، وفي الوقت نفسه، انخفض عدد المنازل المباعة إلى أدنى مستوى له منذ عام 1995، وأضافت: "القفزة في أسعار الفائدة التي شهدناها العام الماضي كانت بمثابة صدمة للنظام".

وارتفاع معدلات الرهن العقاري جعل شراء منزل بنفس السعر يكلف ضعف ما كان عليه الحال قبل عامين، كما أثر ارتفاع الأسعار على المعروض من المنازل في السوق، ويقول لاوتز إن الأشخاص الذين لديهم منزل بالفعل ومعدل فائدة منخفض على الرهن العقاري بنسبة 2٪ أو 3٪ هم أقل عرضة لعرض منازلهم للبيع، لأنهم إذا اشتروا منزلاً آخر فسوف يتعثرون بمعدل أعلى بكثير.

وهنا يقول أورفي ديفونجي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة زيلو، في بيان: "ارتفعت تكاليف الإسكان على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث تجاوزت الزيادات الكبيرة في أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري ونمو الإيجارات مكاسب الأجور بكثير".

عتبة الستة أرقام

وقد وجد تحليل Zillow الذي صدر في فبراير أن أصحاب المنازل المحتملين سيتعين عليهم كسب أكثر من 106000 دولار سنويًا حتى يتمكنوا من شراء منزل نموذجي في الولايات المتحدة، وهذه زيادة بنسبة 80٪ عن الدخل السنوي البالغ 59000 دولار الذي توقع الموقع أن الأسرة ستحتاج إلى شراء منزل بشكل مريح في عام 2020، وفي دراسة منفصلة صدرت يوم الاثنين، اقترح الموقع المالي Bankrate أن الأمريكيين سيضطرون إلى جمع 110.871 دولارًا سنويًا لشراء منزل متوسط ​​السعر، والذي يقول الموقع إنه يكلف 402.343 دولارًا، وقد ارتفع مستوى الدخل اللازم لشراء منزل هذا بنسبة 50٪ تقريبًا عن تقديراته لعام 2020.

ويقول جيف أوستروفسكي، محلل سوق الإسكان في بانكريت: "قيم المنازل تقترب من مستويات قياسية، وإذا كنت تريد منزلاً، فليس أمامك خيار سوى دفع سعر مرتفع"، ويبلغ متوسط ​​دخل الأسرة الوطني ، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، حوالي 74500 دولار فقط، وهو ما يعنى وجود صعوبات كبيرة أمام من يرغب بشراء منزل بأمريكا.

الموقع، الموقع، الموقع

وبطبيعة الحال، تستند هذه الأرقام إلى البيانات الوطنية، وتختلف أسعار المنازل تبعا للمكان الذي تريد أن تعيش فيه، ووجد بانكريت أن أصحاب المنازل الطموحين في 22 ولاية وفي واشنطن العاصمة يجب أن يكسبوا ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويا لشراء منزل نموذجي، ويتطلب المشترون في الجنوب والغرب الأوسط دفع مبلغ أقل مقابل عمليات الحفر الجديدة مقارنة بالمشترين في الغرب والشمال الشرقي.

ومع ذلك، فإن الولايات الـ 22 التي تتطلب دخلاً مكوناً من ستة أرقام تمثل زيادة عن الولايات الست الوحيدة (والعاصمة) حيث كان هذا القدر من المال ضرورياً لشراء منزل نموذجي في عام 2020، والولايات التي شهدت أكبر زيادة في الدخل السنوي اللازم لشراء منزل نموذجي هي مونتانا ويوتا وتينيسي وكارولينا الجنوبية وأريزونا.

في سياتل ومدينة نيويورك وبوسطن وأربع مناطق مترو رئيسية في كاليفورنيا - سان خوسيه وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وسان دييغو - سيتعين على الأسر المحتملة أن تكسب أكثر من 200 ألف دولار سنويا لشراء منزل نموذجي، وفقا لشركة زيلو، وكانت ممفيس وكليفلاند ونيو أورليانز وبرمنغهام من بين المدن الأكثر بأسعار معقولة، ولكن شركة Zillow وجدت ثلاث مناطق رئيسية فقط في الولايات المتحدة حيث يستطيع مشتري المنازل من ذوي الدخل المتوسط ​​شراء منزل بسعر نموذجي: بيتسبرغ، وسانت لويس، وديترويت.