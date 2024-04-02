دهس 20 طالبا أثناء خروجهم من المدرسة في البصرة

شهدت شمال محافظة البصرة في العراق واقعة دهس عدد من الطلاب اثناء خروجهم من المدرسة حيث كشفت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 6 تلاميذ وإصابة 14 بحادثة دهس قرب مدرسة ابتدائية في شمال محافظة البصرة، فيما أكدت وزارة الداخلية القبض على المتسبب.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه على الأقل هناك 6 حالات وفاة في حصيلة غير نهائية في حادثة البصرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، أنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في البصرة".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان إن "شرطة محافظة البصرة ألقت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس، مما أدى إلى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة.