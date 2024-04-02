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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دهس 20 طالبا أثناء خروجهم من المدرسة في البصرة

صدى البلد

شهدت شمال محافظة البصرة في العراق واقعة دهس عدد من الطلاب اثناء خروجهم من المدرسة حيث كشفت السلطات العراقية،  اليوم الثلاثاء، عن مقتل 6 تلاميذ وإصابة 14 بحادثة دهس قرب مدرسة ابتدائية في شمال محافظة البصرة، فيما أكدت وزارة الداخلية القبض على المتسبب.

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أنه على الأقل هناك 6 حالات وفاة في حصيلة غير نهائية في حادثة البصرة.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، أنه "تم القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 20 تلميذاً بينهم 6 وفيات في البصرة".

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان إن "شرطة محافظة البصرة ألقت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب المدارس، مما أدى إلى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمال محافظة البصرة.

محافظة البصرة دهس عدد من الطلاب العراق مدرسة ابتدائية وزارة الصحة

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