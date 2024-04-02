الجدرى ينتشر في أمريكا.. الإصابات تتضاعف هذا العام وتنتشر في كافة الولايات ومطالب بتطعيم الفئات الأكثر تتضرر بالإصابة

بلغت حالات الإصابة بالجدري في الولايات المتحدة ضعف ما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، ويشدد الخبراء على أهمية تحسين تغطية التطعيم مع ارتفاع مخاطر انتقال العدوى، وقد تم الإبلاغ عن 511 حالة هذا العام حتى 16 مارس، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها – مقارنة بأقل من 300 حالة بحلول أواخر مارس 2023.

ويحث مركز السيطرة على الأمراض (CDC) الأطباء والإدارات الصحية على تعزيز مراقبة سلالة الجدري الأكثر خطورة، حيث لا تزال معدلات انتقال العدوى أقل بكثير من المستويات المسجلة في عام 2022، عندما كانت هناك عشرات الآلاف من الحالات في الولايات المتحدة، ولكن بعد عام أكثر هدوءًا في العام الماضي، يقول الخبراء إن الولايات المتحدة معرضة لزيادة انتشار المرض بعدة طرق، وانتهت حالة الطوارئ الصحية العامة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عام، مما أدى إلى خفض كمية الموارد الفيدرالية المتاحة لإدارة الاستجابة للصحة العامة، كما أن معدلات التطعيم المنخفضة نسبياً تجعل الكثيرين معرضين للخطر.

تنبيه صحي

وبحسب تقرير مفصل نشرته شبكة CNN الأمرييكية، ففي ديسمبر، أرسل مركز السيطرة على الأمراض أيضًا تنبيهًا صحيًا يحذر مقدمي الرعاية الصحية بشأن نوع فرعي آخر من الفيروس الذي وجد أنه أكثر قابلية للانتقال ويسبب مرضًا أكثر خطورة من النوع الفرعي المرتبط بتفشي عام 2022 في الولايات المتحدة، ولم يتم التعرف على هذا الفرع الجيني الخاص في الولايات المتحدة، لكنه ينتشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

"من الممكن أن يصبح هذا مرضًا معديًا منتشرًا إلى حد ما، ولكن الميزة مع الجدري هي أن لدينا لقاحًا فعالاً"، ويكمل الدكتور ماركوس بليشيا، كبير المسؤولين الطبيين في رابطة مسؤولي الصحة في الولايات والأقاليم حدييثه قائلا: "ليس لدينا هذا بالنسبة لمرض الزهري أو السيلان أو الكلاميديا ​​أو فيروس نقص المناعة البشرية، فقد كانت مشاركتنا جيدة إلى حد ما في حملة التطعيم، لكننا لسنا قريبين من تطعيم معظم السكان المعرضين للخطر، وإلى أن يحدث ذلك، سنشهد تفشي المرض وارتفاعًا في الحالات في أماكن مختلفة.

تلك الفئات الأكثر عرضه للمرض

والجدري، المعروف سابقًا باسم جدري القرود، هو ابن عم أقل خطورة لفيروس الجدري الذي تم القضاء عليه الآن، وينتشر من خلال الاتصال الشخصي الوثيق، وعادةً ما تكون الأعراض الأولية شبيهة بالأنفلونزا — بما في ذلك الحمى والقشعريرة والإرهاق والصداع وضعف العضلات — وغالبًا ما يتبعها طفح جلدي مع آفات بارزة تتقشر وتختفي على مدار فترة أسابيع، وعلى الرغم من أن أي شخص يمكن أن يصاب بالجدري، فإن الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال معرضون للخطر بشكل خاص، وأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية هم أكثر عرضة لعواقب وخيمة، بما في ذلك الموت.

ويحتوي اللقاح، الذي تصنعه الشركة الدنماركية Bavarian Nordic تحت الاسم التجاري Jynneos، على نظام موصى به من جرعتين، مع إعطاء الجرعات بفارق شهر تقريبًا، وفي معظم الولايات، تم تطعيم أقل من ربع السكان المعرضين للخطر بالكامل بسلسلة الجرعتين منذ السماح باستخدامها في حالات الطوارئ في أغسطس 2022، حسبما تظهر بيانات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، واعتبارًا من يناير، بلغت التغطية أعلى مستوياتها في مقاطعة كولومبيا، حيث حصل 68% من السكان المعرضين للخطر على كلتا الجرعتين، لكن التغطية أقل من النصف في كل ولاية قضائية أخرى، فالتغطية أقل من 10٪ في ثماني ولايات.

الانتشار واسع في جميع الولايات

وبحسب الشبكة الأمريكية، فقد أبلغت جميع مناطق الولايات المتحدة تقريبًا عن حالات إصابة هذا العام أكثر مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، مع وجود أكبر فارق في منطقة وسط المحيط الأطلسي، وخاصة مدينة نيويورك، حسبما تظهر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض، وأرسلت وزارة الصحة في فيرجينيا، يوم الاثنين، إشعارًا لرفع مستوى الوعي حول الارتفاع الأخير في الحالات.

وشهدت الولاية هذا العام عددًا من الحالات يماثل ما كان عليه الحال في عام 2023 بأكمله، وذلك كما تم الإبلاغ عن حالات من مناطق في جميع أنحاء الولاية، لكن حالات العام الماضي تركزت في الجزء الشمالي من الولاية، وجاء في الإشعار أنه من بين الحالات الـ12، احتاجت أربع حالات إلى دخول المستشفى، وستة مصابة أيضًا بفيروس نقص المناعة البشرية، ولم يتم تطعيم أي منها.

دعوات عامة للشعب الأمريكي من أجل التطعيم

ويقول الدكتور براندي داربي، مدير قسم المراقبة والتحقيق في مكتب علم الأوبئة بوزارة الصحة في فرجينيا: ""شعرنا أنه من المهم حقًا الإعلان عن وجود خطر مستمر من هذا الفيروس، فلا يزال الأمر هنا، فقد أردنا أيضًا منح الناس الوقت لحماية أنفسهم قبل موسم الفخر، ونأمل أن يشجع هذا الناس على المضي قدمًا والحصول على التطعيم حتى يتمكنوا من الخروج والاستمتاع باحتفالاتهم ولا داعي للقلق كثيرًا بشأن الجدري".

فيما يوضح جيفري كراولي، الباحث المتميز ومدير مبادرة الأمراض المعدية في معهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي بجامعة جورج تاون الأمريكية، إن الحد من انتشار الجدري سيتطلب جهدًا رحيمًا ومصممًا خصيصًا للوصول إلى السكان الأكثر عرضة للخطر، ففي شهر مايو، شارك في كتابة تقرير يوجز الدروس المستفادة بعد مرور عام على تفشي المرض الأولي والإجراءات اللازمة لمنع عودة ظهور المرض مرة أخرى.

دراسة صادمة

وقد وجدت دراسة استقصائية أمريكية أجريت في أغسطس 2022 أن حوالي نصف الرجال الذين مارسوا الجنس مع الرجال غيروا سلوكياتهم بسبب تفشي مرض الجدري في ذلك العام، إما عن طريق تقليل عدد شركائهم الجنسيين، أو اللقاءات الجنسية لمرة واحدة أو استخدام تطبيقات المواعدة، وقد وجدت الأبحاث أن هذه التغييرات كان لها تأثير كبير في الحد من انتشار المرض، لكن الخبراء يقولون إن التطعيم هو إجراء أكثر واقعية واستدامة للوقاية.

ولا تتطلب لقاحات الجدري معززات سنوية؛ بمجرد أن يكمل الشخص سلسلة الجرعتين، تستمر التغطية على المدى الطويل، وعلى الرغم من وجود فترة زمنية موصى بها مدتها أربعة أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية، إلا أن الخبراء يقولون إن الأشخاص الذين حصلوا على اللقطة الأولى فقط ولكنهم يريدون تحسين تغطيتهم يمكنهم الحصول على اللقطة الثانية خارج تلك الفترة، واللقاح المتوفر في الولايات المتحدة سيوفر أيضًا الحماية ضد النوع الفرعي الأكثر خطورة من الفيروس إذا بدأ في الانتشار في الولايات المتحدة.