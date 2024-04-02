بشأن المساعدات.. العاهل الأردني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني

تلقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.



وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه وتفعيله، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات بشكل كاف ومستدام.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة بدم بارد واحدة من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.



وأشار الصفدي عبر منصة (إكس) إلى أن هذه الجرائم تستمر لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية.