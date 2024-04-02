السودان يوقف عمل قنوات سكاي نيوز والعربية والحدث

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السودانية اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 عن وقف عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية.

وأصدر وزير الثقافة والإعلام السوداني الدكتور جرهام عبد القادر قرارا وزاريا اليوم قضى بإيقاف عمل قنوات؛ العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في السودان وذلك لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.

وبحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" فإن هذا القرار جاء إستناداً على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه، وذلك لعدم التزامها بالشفافية والمهنية المطلوبة كما أنها لم تجدد تراخيصها لممارسة العمل الإعلامي.