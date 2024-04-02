أول تعليق من الرئيس الإسرائيلي على مقتـ ل عمال الإغاثة في غزة

أجرى يتسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل محادثة هاتفية مع مؤسس المطبخ المركزي العالمي، الشيف خوسيه أندريس.

وأعرب يتسحاق في محادثتهما، وفقا لما نشره حسابه الرسمي على موقع “أكس”، عن حزنه العميق واعتذر عن الوفاة المأساوية لفريق WCK في قطاع غزة الليلة الماضية.

وأكد رئيس إسرائيل التزام إسرائيل بضمان إجراء تحقيق شامل في هذه المأساة التي وقعت في إطار الحرب المستمرة ضد منظمة حماس.

وأشار الرئيس أيضا إلى التزام إسرائيل بتوفير وتحسين المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى جانب جهودها المتواصلة للإفراج الفوري عن جميع المختطفين لدى حماس.

وقـ.تل الاحتلال 7 عاملي إغاثة من دول أوروبية، مستهدفا اياهم رغم علمه بما يقومون به وبهويتهم مفضلا قتـ.لهم عن تركهم يقدمون المساعدات.

وزعم نتنياهو، في هذا السياق، أن قتـ.لهم من قبيل الخطأ غير المقصود خلال العمليات الحربية.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة يونيسف الأممية إنهم مصدومون لمقـ تل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، مؤكدين ضرورة حماية عمال الإغاثة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إنهم غاضبون بشدة لمقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة وأن مهاجمة عمال الإغاثة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميستولا، لإجراء تحقيق كامل في مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.