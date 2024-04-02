تسريب حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة عبر فيس بوك|تفاصيل

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تسريبات لبعض تفاصيل حركة التغييرات المفاجئة التي أجرتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمديرى الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وجاءت تفاصيل حركة التغييرات المُسرّبة كالتالي :

محمد صلاح مديراً عاماً لإدارة غرب القاهرة التعليمية.

محمد الشابوري مديراً عاماً لإدارة باب الشعرية التعليمية.

سحر الخولى مديراً عاماً لإدارة الشروق التعليمية.

خديجة السيد طبل، مديراً عاماً لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

يُذكر أنه في يناير الماضي ، كانت قد شهدت أيضا وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك وواتساب” ، تسريباً لحركة تغييرات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، قبل إعلانها رسميًا من مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وجاءت التفاصيل المُسربة وقتها كالتالي :

أشرف حلمي مديرا عاما لإدارة الخليفة التعليمية.

دعاء عبد المنعم وكيلا لإدارة الخليفة

باسم فهمي مديرًا لإدارة وسط القاهرة

الدكتورة مرفت مصطفى وكيلا لإدارة المقطم التعليمية

الدكتورة هند عابدين وكيلا لإدارة غرب القاهرة

هناء أحمد عطية وكيلا لإدارة روض الفرج التعليمية

داليا مصطفى مديرا لإدارة بدر

احمد محمود وكيلا لإدارة بدر

عماد عاصم وكيلا لإدارة البساتين

اماني نور وكيلا لإدارة وسط القاهرة التعليمية

هند عابدين وكيلا لغرب القاهرة التعليمية

احمد شحاته وكيلا لمصر القديمة

امين السنوسي وكيلا للزاوية الحمراء

محمود حسين وكيلا لإدارة الساحل

امال طنطاوي وكيلا لإدارة المستقبل التعليمية

نهال فرجاني وكيلا لإدارة النزهة التعليمية

تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة

تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة