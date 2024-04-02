تسريب حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة عبر فيس بوك|تفاصيل

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تسريبات لبعض تفاصيل حركة التغييرات المفاجئة التي أجرتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمديرى الإدارات التعليمية بالقاهرة.
وجاءت تفاصيل حركة التغييرات المُسرّبة كالتالي :
- محمد صلاح مديراً عاماً لإدارة غرب القاهرة التعليمية.
- محمد الشابوري مديراً عاماً لإدارة باب الشعرية التعليمية.
- سحر الخولى مديراً عاماً لإدارة الشروق التعليمية.
- خديجة السيد طبل، مديراً عاماً لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.
يُذكر أنه في يناير الماضي ، كانت قد شهدت أيضا وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك وواتساب” ، تسريباً لحركة تغييرات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، قبل إعلانها رسميًا من مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وجاءت التفاصيل المُسربة وقتها كالتالي :
- أشرف حلمي مديرا عاما لإدارة الخليفة التعليمية.
- دعاء عبد المنعم وكيلا لإدارة الخليفة
- باسم فهمي مديرًا لإدارة وسط القاهرة
- الدكتورة مرفت مصطفى وكيلا لإدارة المقطم التعليمية
- الدكتورة هند عابدين وكيلا لإدارة غرب القاهرة
- هناء أحمد عطية وكيلا لإدارة روض الفرج التعليمية
- داليا مصطفى مديرا لإدارة بدر
- احمد محمود وكيلا لإدارة بدر
- عماد عاصم وكيلا لإدارة البساتين
- اماني نور وكيلا لإدارة وسط القاهرة التعليمية
- هند عابدين وكيلا لغرب القاهرة التعليمية
- احمد شحاته وكيلا لمصر القديمة
- امين السنوسي وكيلا للزاوية الحمراء
- محمود حسين وكيلا لإدارة الساحل
- امال طنطاوي وكيلا لإدارة المستقبل التعليمية
- نهال فرجاني وكيلا لإدارة النزهة التعليمية