عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تسريب حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة عبر فيس بوك|تفاصيل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم

شهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تسريبات لبعض تفاصيل حركة التغييرات المفاجئة التي أجرتها مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لمديرى الإدارات التعليمية بالقاهرة.

وجاءت تفاصيل حركة التغييرات المُسرّبة كالتالي :

  • محمد صلاح مديراً عاماً لإدارة غرب القاهرة التعليمية.
  • محمد الشابوري مديراً عاماً لإدارة باب الشعرية التعليمية.
  • سحر الخولى مديراً عاماً لإدارة الشروق التعليمية.
  • خديجة السيد طبل، مديراً عاماً لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية.

يُذكر أنه في يناير الماضي ، كانت قد شهدت أيضا وسائل التواصل الإجتماعي “فيس بوك وواتساب”  ، تسريباً لحركة تغييرات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، قبل إعلانها رسميًا من مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وجاءت التفاصيل المُسربة وقتها كالتالي :

  • أشرف حلمي مديرا عاما لإدارة الخليفة التعليمية.
  • دعاء عبد المنعم وكيلا لإدارة الخليفة
  • باسم فهمي مديرًا لإدارة وسط القاهرة
  • الدكتورة مرفت مصطفى وكيلا لإدارة المقطم التعليمية
  • الدكتورة هند عابدين وكيلا لإدارة غرب القاهرة
  • هناء أحمد عطية وكيلا لإدارة روض الفرج التعليمية
  • داليا مصطفى مديرا لإدارة بدر
  • احمد محمود وكيلا لإدارة بدر
  • عماد عاصم وكيلا لإدارة البساتين
  • اماني نور وكيلا لإدارة وسط القاهرة التعليمية
  • هند عابدين وكيلا لغرب القاهرة التعليمية
  • احمد شحاته وكيلا لمصر القديمة
  • امين السنوسي وكيلا للزاوية الحمراء
  • محمود حسين وكيلا لإدارة الساحل
  • امال طنطاوي وكيلا لإدارة المستقبل التعليمية
  • نهال فرجاني وكيلا لإدارة النزهة التعليمية

تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة
تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة
تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة
تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة
تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة
تسريب حركة تغييرات مديري إدارات تعليم القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

زيادة جديدة لـ22 مليون مواطن.. هدية السيسي في حفل التنصيب للمصريين.. تفاصيل

مفاجأة.. الأهلي يرفض الحصول على 500 ألف دولار نظير مواجهة الزمالك بالسعودية

أسبوع كامل.. موعد إجازة عيد الفطر للموظفين بالقطاعين| احسب عدد أيامك

تحرك مهم من الحكومة قبل إجازة العيد.. مدبولي يتابع توفير الاحتياجات البترولية

قلق في القلعة الحمراء| الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزانى

اختلس 6 شيكات.. إحالة رئيس مجلس إدارة شركة بترول شهيرة للجنايات| خاص

تنبأ بموته.. القصة الكاملة لرحيل أحمد عزت بطل تعويم السفينة إيفرجيفين

ترشيحاتنا

«مسلم»: السبكي رفض يسلم عليا وقاللي يلا يبني على اسكندرية مبنساعدش حد هنا|فيديو

قيادي في حماس: لم يصلنا أي مقترحات رسمية من الوسطاء

خارج التوقعات.. هيئة الأرصاد تعلن حالة طقس غدا الأربعاء|تفاصيل كاملة

الكسوف يجذب اهتمام العالم .. 4 أنواع وهذه هي تأثيراته

أحمد موسى: الرئيس السيسي ترك منصبه كقائد لجيش مصر ليلبي مطالب الشعب

تسريب حركة تغييرات مديري الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة عبر فيس بوك|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزهن هدى المفتي ونور.. فنانات يتألقن على السوشيال ميديا|شاهد

السيارات الطائرة أصبحت حقيقة.. شاهد Xpeng الجديدة بتصميم مبتكر

طريقة عمل الكحك الناعم بأقل تكلفة

تحذير| ابتعد عن هذه الأدوية في السحور.. تسبب الجوع الشديد

فيديو

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

تطور جديد بأزمة اللاعب أحمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ