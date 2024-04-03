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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حكاية القرش ماكو.. تفاصيل فصل التزاوج والإجراءات الاحترازية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نفذت محميات البحر الأحمر في مصر دوريات بحرية مكثفة على الشواطئ بهدف التأكد من عدم ارتكاب أي مخالفات بيئية تؤدي إلى جذب أسماك القرش إلى الشواطئ. 

يأتي ذلك في إطار استمرار الجهود البيئية لحماية التنوع البحري وضمان سلامة السياح والمصطافين.

وفي سياق متصل، نشر غواصون ومشتغلون بالأنشطة البحرية مقطع فيديو يوثق ظهور قرش "ماكو" بالقرب من شواطئ الغردقة، مما دفع محميات البحر الأحمر لإصدار تحذيرات هامة للمواطنين والغطاسين حول التعامل مع أسماك القرش.

وأكدت الدكتورة سحر مهنا، أستاذة ورئيسة قسم المصايد بمعهد علوم البحار بخليج السويس، أن ظهور أسماك القرش قرب سطح الماء أمر طبيعي في بيئتها البحرية. وأوضحت أن هناك 45 نوعًا من أسماك القرش تعيش في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنها تفضل المياه الدافئة، وتبدأ موسم التزاوج في فصل الربيع.

من جانبه، قال الدكتور أمجد شعبان، الباحث المتخصص في القروش بالمعهد القومي لعلوم البحار، إن ظهور قرش الماكو بالقرب من الشواطئ أمر عادي، وأنها تفضل البقاء في المياه العميقة وتقترب من الشاطئ فقط عند ولادتها.

من جهة أخرى، حذرت السلطات المحلية من التصرفات الخاطئة التي تؤدي إلى تغير سلوك القروش، مثل إطعامها أو إلقاء المخلفات الآدمية في المياه، مما قد يؤدي إلى جذبها للشواطئ وزيادة احتمالات وقوع حوادث.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة سحر إلى أن القروش لا تفضل المياه الضحلة وتتغير سلوكها فقط في حالة التعرض لأمور غير طبيعية تؤثر على حركتها، مثل الإصابة بجروح أو المرض.

وختمت الدكتورة سحر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية احترام البيئة البحرية والتعايش السلمي مع الحيوانات البحرية، مشددة على ضرورة توعية الجمهور بأهمية حماية البيئة البحرية والابتعاد عن التصرفات الضارة التي قد تؤدي إلى تغير سلوك الحيوانات البحرية وزيادة احتمالات وقوع الحوادث.

يُذكر أن محميات البحر الأحمر قامت باتخاذ إجراءات وتحذيرات للتعامل مع أسماك القرش بالبحر الأحمر، ودعت الجمهور إلى الالتزام بالإرشادات البيئية والتحلي بالوعي للحفاظ على البيئة البحرية وسلامة السياح والمصطافين.

 

قرش الماكو البيئة البحرية شواطئ الغردقة التعامل السلمي مع الحيوانات البحرية إجراءات السلامة والوقاية

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