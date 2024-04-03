سيناتور أمريكي يهودي يدعو إسرائيل إلى «وقف قتـ ـل الأبرياء» في غزة

دعا السيناتور الأمريكي اليهودي، بيرني ساندرز، إسرائيل إلى إيقاف "قتل الأبرياء" في قطاع غزة.

وقال ساندرز، في تغريدة له على موقع "اكس" أمس الثلاثاء، إن "إسرائيل قد قتلت أكثر من 200 عامل إغاثة في 6 أشهر"، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى "إيقاف قتل الأبرياء" في الأراضي الفلسطينية.

واشتهر عن ساندرز انتقاده المستمر والشديد للهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي ويصف هذه الحرب بـ "حرب نتنياهو"، وكان قد دعا أيضاً في يناير 2024 الكونجرس الأمريكي إلى منع المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل بمليارات الدولارات.

وكتب ساندرز آنذاك تغريدة على منصة "إكس"، "اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لا مزيد من التمويل الأمريكي لحرب نتنياهو غير القانونية وغير الأخلاقية والوحشية وغير المتناسبة بشكل صارخ ضد الشعب الفلسطيني".