أمن الدقهلية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بها طلقات بالأراضي الزراعية

تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص به طلقات خرطوش بإحدى الأراضى الزراعية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز طلخا يفيد بالعثور على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره ملقاة بأحد الأراضى الزراعية بالقرب من قرية دميرة وبها طلقات خرطوش.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث وبالفحص والتحرى تبين أن الجثة لشخص يدعى محمد أحمد عبدالسلام شلبي 57 عاما مقيم قرية ميت زنقر وتم العثور على الجثة بالقرب من كوبري ميت زنقر باتجاه دميرة وبالجثة طلقات خرطوش بالصدر والبطن.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.