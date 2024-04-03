عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احمد طه: معايير الجودة تحفظ قيمة الاستثمار في أصول الرعاية الصحية

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور احمد طه، في بيان رسمي لها اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد حيث حصلت كل من مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة ومستشفى رمد أسوان التخصصي بأسوان على اعتماد جهار GAHAR لمدة 3 سنوات، وذلك بعد تقييم الخدمات الصحية بهذه المستشفيات وفقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا)، إلى جانب نجاح 3 مراكز ووحدات طب أسرة في الحصول على شهادة الاعتماد هي: وحدة طب أسرة الهيش، وطب أسرة العرايشة بالإسماعيلية، وحدة الزريقات قبلي بالأقصر

وأشار الدكتور احمد طه، أن اللجنة وافقت كذلك على منح الاعتماد لعيادة  وجراحة الأسنان بأسوان وهي أول عيادة يتم اعتمادها بالمحافظة وفقا لمعايير اعتماد العيادات الخاصة وثالث عيادة خاصة معتمدة لتعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، كما منحت اللجنة الاعتماد المبدئي لمستشفى المسلة التخصصي بأسوان، و4 وحدات ومراكز طب أسرة هي: وحدة طب أسرة الكرور، وأسرة منشية الخزان بأسوان، وكذلك وحدة طب أسرة الوادي الأخضر، ومركز طب أسرة الإسماعيلية الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

ووجه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التهنئة إلى قيادات المنشآت الحاصلة على الاعتماد على دعمهم لتطبيق معايير الجودة ورحلة الاعتماد، وأشاد بجهود فرق الجودة لترسيخ ثقافة الجودة بين العاملين من جميع المستويات، مؤكدا أن الحصول على اعتماد جهار GAHAR يعد دليلا قاطعا على التزام المنشأة بتقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن القطاع الخاص شريك نجاح أساسي بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأن معايير الجودة هي الحارس الأمين الذي يحفظ قيمة الاستثمار في الأصول بمجال الرعاية الصحية ، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد من المنشآت الصحية على الحصول على شهادة الاعتماد الصادرة عن GAHAR والبالغ عددها حتى الآن 349 منشأة داخل وخارج محافظات التأمين الصحي الشامل، انما يدل على الأثر الإيجابي لتطبيق معايير الجودة الوطنية والحصول على الاعتماد في ضمان عدم اهدار الموارد إلى جانب توفير خدمات صحية وعلاجية بمستويات جودة عالمية

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تواصل الهبوط في الأسواق

مصير حكومة مدبولي .. هل تحدث مفاجأة في اجتماع اليوم ؟| تفاصيل

ذئب مفترس| تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بالمطرية

حالات جديري مائي بإحدى مدارس حدائق أكتوبر| وتأجيل امتحانات الطلاب المصابين

500 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 قبل العيد

اتهامات تودي السجن.. ماذا قال الشيبي عن حسين الشحات نجم الأهلي في النيابة؟

مفاجأة بالأسماء| تواجد 4 لاعبين من الأهلي والزمالك في قائمة المنشطات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مدبولي يترأس أول اجتماع لـ"الحكومة" في ولاية الرئيس السيسي الجديدة

بدء الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث العدوان على غزة

الأم والعشيق| تفاصيل مثيرة في واقعة مقـ تل فتاة مدينة نصر

الصليب الأحمر: انهيار نظام الرعاية الصحية تماماً في غزة

وضعتم تضامننا في اختبار صعب.. بولندا تعلن توتر العلاقات مع إسرائيل

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

135 جنيها| هبوط مفاجئ في أسعار اللحوم الحمراء اليوم 3 إبريل 2024

جمال شعبان يحذر من صيام الأطفال ويكشف عن الأسباب

التعاون السعودي قد يخطف معلول براتب أعلى من الأهلي.. والكلمة الأخيرة للخطيب

برعاية الحكومة| انخفاض كبير في أسعار الفراخ والبيض.. الكيلو بكام النهارده؟

فيديو

43 ألف جنيه.. فاتورة صالون تجميل تثير الجدل على السوشيال ميديا

لجأت إلى حقن التخسيس.. صابرين تكشف سر خسارتها الوزن

موعد صلاة العيد ومدة الإجازة

العالم الهولندي يثير الجدل من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

اﻟﻤﺰﻳﺪ