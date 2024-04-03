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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتياح غزة سيهجر مئات الفلسطينيين خارج غزة

مندوب فلسطين
مندوب فلسطين

قال مندوب فلسطين بالجامعة العربية، خلال كلمته اليوم بدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوي المندوبين الدائمين: “ إننا نحذر من أن تنفيذ التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح سينتج مئات المجازر الوحشية، و نحذر من أن ذلك من شأنه تحقيق تهديد وزارات حكومة إسرائيلية بتهجير مئات آلاف الفلسطينين خارج أراضيهم”.

وأضاف أن الإحتلال يرفض الانصياع للقرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاف النار فى غزة ، لافتا إلى أن الإحتلال قتل 520 فلسطينيا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار فى غزة.

وتابع أن الإحتلال لا يزال يواصل سفك الدماء المدنيين الفلسطينين الأبرياء فى قطاع غزة.

 

مندوب فلسطين بالجامعة العربية مجلس جامعة الدول العربية فلسطين قطاع غزة غزة

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