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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يفتتح وحدة طب أسرة الأمان بمركز الداخلة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحدة طب الأسرة بقرية الأمان بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز والدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

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حيث أشاد بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية المقدمة من خلال الوحدة والمقامة على مساحة ٤٤٨٠ م٢، والتي تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة " وتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة، لافتًا إلى أن الوحدة تضم عيادات طبية و معملين تحاليل وصيدلية وخدمات تنظيم الأسرة والمبادرات الرئاسية الصحية و التطعيمات، كما تضم عدد من الأطباء المقيمين و الكوادر الطبية اللازمة لتقديم الخدمة.

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