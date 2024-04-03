عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "نهضة غير مسبوقة.. الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس السيسي".

تحولات جذرية شهدتها مصر خلال سنوات حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان حريصا منذ اللحظة الأولى لتوليه منصبه على أن يضع المواطن المصري واحتياجاته كأولوية، مع بذل جهود متواصلة لتعزيز مكانة مصر كأرض للتنمية والاستثمار ومركز للأمن والاستقرار ورائدة في السلام والازدهار.

ومنذ بداية فترة حكمه، وضع الرئيس السيسي رؤية مختلفة وفكرا متجددا ليتناسب ويتواكب مع تحديات العصر والمسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة.

وأسس الرئيس عبد الفتاح السيسي مفهوم الجمهورية الجديدة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، دولة ترتكز على قيم المواطنة وقبول الآخر وتسعى جاهدة إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

ووضعت الدولة قدميها على طريق التنمية من خلال آلاف المشروعات القومية الكبرى والإنجازات العملاقة في مختلف القطاعات، ما أدى إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام.

