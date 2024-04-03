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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرف طوارئ فى جميع القطاعات .. ننشر استعدادات محافظة القليوبية لعيد الفطر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الأجهزة التنفيذية المختلفة.


بدأ المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للأجهزة التنفيذية ومواطني المحافظة بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الإستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامنا مع الإحتفال بعيد الفطر المبارك وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسانية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام عطلات العيد الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.


كما وجه برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرفق الإسعاف وإدارة الحماية المدنية على مستوى المحافظة مع التأكيد على المستلزمات الطبية والأدوية ومتابعة تواجد النوبتجيات خلال أجازة العيد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات وتنفيذ خطة إنتشار عربات الإسعاف، والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز المساجد الكبرى والساحات الصلاة عيد الفطر المبارك، وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.


كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف حملات النظافة خلال فترة الإحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والإهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة الإستقبال المواطنين خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري ومراجعة الأتوبيسات النهرية واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها.


وعلي صعيد آخر فقد وجه المحافظ مدير المواقف والنقل الجماعي متابعة إنتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين اثناء فترة الأعياد، موجها أيضا بضرورة التنسيق مع شركة المياه للتأكيد على توافر نوبتجيات شبكات المياه والصرف الصحي لمواجهة أي أعطال.


كما وجه المحافظ أيضا بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الأجازات وضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكرفي الأسواق، والمراقبة على الأسواق بصفة مستمرة للتأكد من وفرة المعروض من كافة السلع التموينية المقرر صرفها على البطاقات التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها بالأوزان والجودة المطلوبة، والعمل على تعديل مواعيد إنتاج المخابز المنتجة للخبز المدعم خلال فترة الأعياد بمعرفة الإدارات التموينية والعمل على زيادة حصة المحافظة من المواد البترولية خلال الفترة القادمة والتأكد من وفرتها وتغطية احتياجات المواطنين والبيع بالأسعار المحددة.


وتابع المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على زيادة موارد الصناديق الخاصة بكل مركز ومدينة وحي والإعتماد عليها لتقليل ما يتحمله صندوق الخدمات بالمحافظة من أعباء قد تسبب في عجز صندوق الخدمات عن الوفاء بالتزاماته.
كما وجه المحافظ بالتأكيد على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤلية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة أجازة عيد الفطر المبارك
وخلال اجتماع المجلس التنفيذي وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالمراكز التكنولوجية التي أنشأتها المحافظة بمجالس المدن المختلفة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتأكيد على عدم تواجد المواطنين داخل الإدارات الخلفية وضرورة وجود عقود صيانة خاصة بأجهزة الكمبيوتر لتعمل بكفاءة  وعدم تسليم  الطلبات من الإدارات الخلفية إلا بعد إنهائها على المنظومة وضرورة استكمال تسجيل المحاضر والمخالفات وضرورة تسجيل حملات الإشغالات على المنظومة، وبالتبعية تفعيل طلب استرداد اشغال مؤكدا أن إدارة متابعة المراكز التكنولوجية ستقوم بالمرور الميداني بصفة دورية على المراكز للوقوف على نقاط القوة والضعف وعمل تقرير يعرض على المجلس التنفيذي للمحافظة.


واستعرض محافظ القليوبية اليوم خلال الاجتماع  عدد من الكتب الواردة للمحافظة حيث وافق المحافظة علي تشكيل لجنه من المختصين  بشأن تحديد رسوم التنازل عن ايجار المحلات الموجودة خلف شركة بيع المصنوعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة.


كما وافق المجلس على قبول التبرع المقدم من أحد الشركات لبيع وصيانة آلات التصوير بالتبرع بماكينة تصوير ماركة شارب لصالح مشروع المواقف بينها، كما تم الموافقة على طلب مديرية التضامن الاجتماعي ادارة الجمعيات والاتحادات " بمنح ترخيص جمع مال محلى الجمعية المحافظة على القرآن الكريم بكفر مناقر المشهرة برقم (٤٠٣) لسنة ١٩٨٢ لمدة عام تبدأ من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عن طريق توزيع الطوابع بمبلغ  600 ألف جنيه عن طريق مديرية التموين.


كما وافق المجلس علي مذكرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٨٧٤.٥م2 بناحية شبين القناطر الصالح مديرية الأمن الاقامة مركز اصلاح وتأهيل عليها، كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٨٥ م2 بناحية قرية كفر فرسيس لصالح الهيئة القومية للبريد لاقامة مكتب بريد عليها، والموافقة على هدم وإعادة بناء مسجد التوبة وتخصيص قطعة ارض مساحتها ( 1 قيراط - ١٣ سهم ) بحوض داير الناحية قطعة رقم ۱۱۳ بناحية قرية الشوبك التابعة للوحدة المحلية لقرية المريج مركز شبين القناطر لاقامة المسجد عليها.
كما تم الموافقة على قبول التبرع المقدم من الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بعدد كرتونة فرش خلفية للنهوض بمستوى الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لحى شرق شبرا الخيمة، والموافقه علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى رقم (٢٦٤) لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢٠٠٠م2 بقرية طحوريا  مركز شبين القناطر لاقامة مجمع معاهد أزهرية ثانوي بنين وثانوى فتيات، والموافقة على تجهيز مقر المكتبة مصر العامة بإحدى قرى مركز ومدينة شبين القناطر لتكون على غرار مكتبة مصر في بنها.

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