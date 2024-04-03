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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكل هيشرب قهوة تاني| تراجع حاد في أسعار البن.. وهذا ثمنه اليوم

أسعار البن اليوم
أسعار البن اليوم - صورة أرشيفية

إنه ليس مجرد مشروب عادي يتناوله المواطن عند رغبته في تناول شيئًا ما، بل هو مشروب أساسي في حياة الكثيرين اللذين لا يستطيعون بدء يومهم دون احتساء رشفات منه، أو تذوقه عندما يكونون في حالة نفسية غير جيدة. إنه مشروب القهوة الشهير الذي تخطى سعره حاجز الـ900 جنيهًا قبل شهر رمضان.

السادة والمحوج

مع قرب انتهاء شهر رمضان وبدء ممارسة عشاق القهوة عادتهم الصباحية المميزة وهي احتساء كوبًا من القهوة كتعبير عن بداية يوم جديد لهم، يبحث الكثير عن أسعار البن في الأسواق اليوم.

ومع توفير الدولار في البنوك وإفراج الحكومة عن الكثير من البضائع التي كانت متراكمة في الموانئ،  تراجعت أسعار القهوة بعد ذلك بشكل تدريجي يومًا بعد يوم إلى أن وصلت منذ عدة أيام إلى 480 جنيهًا لكيلو البن السادة و600 جنيهًا لكيلو البن المحوج. 

أما اليوم، وبالتزامن مع توقعات حسن فوزي رئيس شعبة البن في اتحاد الغرف التجارية بانخفاض أسعار البن 15% خلال الفترة المقبلة، انخفضت أسعار البن 80 جنيهًا دفعة واحدة ليسجل سعر كيلو البن السادة اليوم 400 جنيهًا، وسعر كيلو البن المحوج 520 جنيهًا.

وأكد (فوزي) أن أسعار البن تراجعت نظرًا لقلة الإقبال عليه بسبب الصيام وشهر رمضان المبارك حيث ينخفض الطلب على الشراء نتيجة قلة ساعات الإفطار عن الأيام العادية.

كما توقع أصحاب متاجر البن انخفاض أسعار البن في الأسواق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة نظرًا لتوفره بكثرة. 

أسعار البن في الأسواق اليوم الأربعاء 3 إبريل 2024

كما ذكرنا سابقًا، سجل سعر كيلو البن السادة اليوم 400 جنيهًا في الأسواق، كما سجل سعر كيلو البن المحوج 520 جنيهًا بينما سجل سعر كيلو البن السادة الجولد 520 جنيهًا أيضًا. أما عن أسعار أنواع البن المختلفة فجاءت كالتالي:

  • سعر كيلو البن البرازيلي السادة 800 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن البرازيلي المحوج 840 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن الحبشي السادة 800 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن الحبشي المحوج 840 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن اليمني السادة 1020 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن العربي المحوج 920 جنيهًا.
  • سعر كيلو البن المحوج الدبل 680 جنيهًا.

وتعتبر القهوة التركية والبن الإندونيسي أرابيكا والبن الإندونيسي روبوستا من بين أرخص أسعار البن في الأسواق بالوقت الحالي.

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