بن مغشوش..حقيقة تناول المصريين 70 ألف طن بسلة ونوى بلح خلال 2023

رد حسن فوزي رئيس شعبة البن، على ما يتردد بشأن شراء الشعب المصري 70 طن بن مغشوش ويكون من بسلة مجففة ونواه البلح، مشيرا إلى أن هناك شائعات ليس لها أي أساس من الصحة تماما.

وأضاف رئيس شعبة البن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن هذا الخبر غير صحيح ولا يوجد اي مصدر لهذا الخبر، وتواصلنا مع الموقع الإخباري الإلكتروني بنفي الخبر جملة وتفصيلا، وأمر وجود بن مغشوش عار عن الصحة.

وتابع حسن فوزي رئيس شعبة البن، انه نعمل وفق مواصفات قياسية واضحة ولا يوجد اي إضافات للبن، لافتا الى أن يوجد بن محوج ولكن يكون بالطلب، ويطحن أمام الزبون.