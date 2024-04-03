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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2 طن دقيق و500 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية ان إدارة تموين بلبيس شنت حملة برئاسة محمود درويش مدير الادارة ومفتشي الإدارة، اسفرت عن تحرير محضر رقم (٦١٧٤) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب مصنع لتصنيع المعجنات بناحية ميت حمل لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢ طن دقيق.

كما تم تحرير محضر رقم (٢٢٥٢) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب محل لبيع الزيوت ببندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على نصف طن زيت طعام وتم تحرير محضر رقم (٢٢٥١) جنح قسم شرطة بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١٠٠ كيلو دقيق.

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كما تم تحرير محضر رقم (٢٢٥٣) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الاعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش وتم تحرير محضر رقم (٢٢٥٤) جنح قسم شرطه بلبيس ضد صاحب سوبر ماركت بناحية بندر بلبيس لعدم الإعلان عن اسعار السلع الاستراتيجية أثناء التفتيش.

أسعار السلع الاستراتيجية الإجراءات القانونية التموين بالشرقية التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية بيع سلع مجهولة المصدر تكثيف الحملات التفتيشية

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