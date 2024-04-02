وكيل صحة الشرقية يتابع سير العمل بمستشفى منيا القمح المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية،مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بها، بعد ترأسه حملة على المنشآت الغذائية، والمرور على مستشفى الصدر بالزقازيق.

وخلال الجولة تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى منيا القمح، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ونشر جداول النوبتجيات الخاصة بالأطباء بكافة الأقسام الطبية خلال شهر رمضان، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن كفاءة عمل الأجهزة بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الطارئة المترددة على الاستقبال وبالجودة المطلوبة.

كما تابع مؤشرات أداء الخدمات المقدمة للمرضى بقسم الأشعة، وتم التأكد من كفاءة عمل جهاز الأشعة المقطعية، متابعاً الإجراءات المتخذة لتحسين تنظيم العيادات، ونقل غرفة التذاكر والخزينة بالقرب من أماكن تقديم الخدمة بالعيادات، مع تنظيم خطوط السير بها تيسيراً على المرضى، ومنع التكدس، وتم التأكد من زيادة كميات الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الرئيسية، لتلبية احتياجات المرضى، وخاصة مرضى العيادات الخارجية والذي يصل متوسط التردد اليومي عليها ٦٠٠ حالة تقريباً.