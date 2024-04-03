كتاب مصري.. من أقدم الكتب بالعالم يصل سعره 3 ملايين دولار

طرح كتاب مصري للبيع في مزاد بلندن في يونيو المقبل، يعود إلى فجر المسيحية ويعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم.





ويسمي بمخطوطة "كروسبي شوين"، المكتوبة باللغة القبطية على ورق بردي، وتعود تقريبا إلى الفترة ما بين 250 إلى 350 ميلادية وكتبت في أحد أقدم الأديرة المسيحية، وقيمة بيعها ستتراوح بين 2.6 إلى 3.8 مليون دولار.





ونسخ هذا الكتاب، الذي يضم 104 صفحات، في 52 ورقة، كاتب واحد على مدى 40 عاما في أحد الأديرة بصعيدمصر واحتفظ به خلف زجاج شبكي. وتحوي المخطوطة رسالة بطرس الأولى وسفر يونان.





وتم اكتشاف المخطوطة في مصر في خمسينيات القرن الماضي وحازتها جامعة مسيسيبي حيث احتفظت بها حتىعام 1981.





وحصل عليها جامع المخطوطات النرويجي مارتن شوين في عام 1988 ويقوم الآن ببيعها بمزاد علني مع بعضالمعالم البارزة الأخرى لمجموعة شوين الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة فيالعالم.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.