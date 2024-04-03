المباني تنهار والمفقودون بالمئات وقوته تخطت 7 ريختر.. التفاصيل الكاملة لزلزال تايوان المدمر| تسونامي في اليابان وزلزال بالتجارة العالمية

ضرب زلزال قوي تايوان خلال ساعة الذروة الصباحية اليوم، الأربعاء، ما أدى إلى انهيار المباني وإطلاق تحذيرات من حدوث تسونامي في اليابان والفلبين.

وقال مسئولون إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن أكثر من 700 شخص في عداد المفقودين.

وقد وقع الزلزال بالقرب من مدينة هوالين الشرقية في الساعة 7:58 صباحا بالتوقيت المحلي (2358 بتوقيت جرينتش)، وبلغت قوته 7.4 درجة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما يجعله أقوى زلزال يضرب منذ عام 1999، وكان عمق الزلزال حوالي 35 كيلومترا. 22 ميلاً، والتي تعتبر ضحلة.

وقالت وكالة مراقبة الزلازل في تايوان إن قوة الزلزال بلغت 7.2 درجة، وقد شعر الناس بهزات قوية في العاصمة تايبيه، على بعد حوالي 100 ميل، مع استمرار الهزات الارتدادية لمدة ساعتين تقريبًا، وكانت هناك تقارير في الصين تفيد بأن الناس في أماكن بعيدة مثل شنغهاي، على بعد حوالي 500 ميل إلى الشمال، يمكن أن يشعروا بالزلزال.

المباني منهارة

وقد أظهرت الصور التي بثها التلفزيون أضرارا جسيمة، بما في ذلك المباني التي انهارت على الجانب بعد أن تم زعزعتها من أساساتها، وقد أوقفت السلطات العمل والمدارس في هوالين، وهي منطقة يسكنها حوالي 300 ألف نسمة، كما أغلق المسئولون ثماني محطات لتوليد الطاقة لأسباب تتعلق بالسلامة، وانقطعت الكهرباء عن 87 ألف ساكن في مدينة هوالين، مركز الزلزال، على الرغم من استمرار الكهرباء في بقية أنحاء الجزيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن شركة TSMC، الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الرقائق الدقيقة، قامت بإخلاء خطوط الإنتاج بعد الزلزال، وتظهر لصورة مأخوذة من مقطع فيديو بثته قناة TVBS، مبنى منهار جزئيًا في هوالين، شرق تايوان اليوم.

واستمرت الهزات القوية بجزيرة تايوان بأكملها في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء، ما أدى إلى انهيار المباني في مدينة جنوبية وحدوث تسونامي جرف الشاطئ في جزر جنوب اليابان.

شلل كامل بالبلاد.. وقف القطارات والمترو

وقالت سلطات النقل في تايوان إنه تم تعليق خدمة القطارات في جميع أنحاء الجزيرة، وكذلك خدمة مترو الأنفاق في تايبيه.

وتظهر مقاطع الفيديو من مركز الزلزال الانهيارات الصخرية التي تغطي الطرق والمنازل التي دمرت، ورفعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التحذير الأولي من حدوث تسونامي في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” أنه تم اكتشاف موجة يبلغ ارتفاعها 30 سم (حوالي قدم واحدة) على ساحل جزيرة يوناجوني بعد حوالي 15 دقيقة من وقوع الزلزال، فيما قالت JAMA إنه من المحتمل أيضًا أن تضرب الأمواج سواحل جزيرتي مياكو وياياما.

وفي الفلبين، لم يصدر أي تحذير من حدوث تسونامي، ولكن تم نصح السكان في مختلف المناطق الساحلية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى الداخل، ووفقا لوسائل الإعلام التايوانية، فإن آخر زلزال بقوة 7 درجات أو أكثر يضرب الجزيرة كان زلزال "جيجي" في 21 سبتمبر 1999 بقوة 7.3 درجة، والذي دمر آلاف المباني وقتل أكثر من 2400 شخص.

حصيلة القتلى ترتفع إلى 9 والإصابات تصل إلى 1000

وقد ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تايوان اليوم، الأربعاء، إلى تسعة أشخاص، فيما أصيب 882 شخصا، بحسب ما أعلنت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان.

ولم تشر NFA إلى خطورة الإصابات، فيما كان هناك العشرات محاصرين.

وبحسب السلطات المحلية، فإن هناك 131 شخصًا محاصرون حاليًا، من بينهم 50 موظفًا في فندق Silks Place Hotel Taroko، الذين كانوا يسافرون في أربع حافلات صغيرة، ولم تتمكن السلطات من الوصول إليهم عبر الهاتف، وأدرجتهم على أنهم محاصرون في الوقت الحالي.

وأضافت الهيئة أنه تم إنقاذ مواطنين ألمانيين كانا محاصرين في وقت سابق في نفق في مقاطعة هوالين.

وكذلك قالت وكالة الإطفاء التايوانية إن ما لا يقل عن 930 شخصًا أصيبوا في الزلزال، ولا يزال عدد القتلى عند 9 أشخاص، وقد تم إنقاذ خمسة وسبعين شخصًا تقطعت بهم السبل في أنفاق مختلفة في مقاطعة هوالين من قبل المستجيبين للطوارئ، وبحسب السلطات المحلية، فإن المستشفيات تعمل في جميع أنحاء العاصمة التايوانية، مدينة تايبيه، بشكل طبيعي على الرغم من الأضرار التي لحقت بها بسبب الزلزال.

وبحسب ما ورد، تعرضت سبعة مستشفيات على الأقل في المدينة لبعض الأضرار الهيكلية، بما في ذلك سقوط البلاط، والأسقف المتساقطة جزئيًا، والشقوق في الجدران، وانقطاع الكهرباء، وذلك وفقًا لبيان حكومي.

وأضافت أن مستشفى واحدا فقط ما زال خارج الخدمة بعد الزلزال، وقال البيان: "جميع المستشفيات تعمل بشكل طبيعي باستثناء مستشفى الخدمات العامة فرع سونغشان الذي أوقف الخدمة مؤقتا بسبب انقطاع التيار الكهربائي وسقوط الأسقف وتسرب المياه".

غالبية المحاصرين عالقون في نفق واحد

وقالت وكالة الإطفاء الوطنية في تايوان إن حوالي 60 عالقون في نفق جينوين في مقاطعة هوالين الشمالية.

وبشكل منفصل، قالت الرابطة إن 15 شخصًا محاصرون في نفق داتشينشوي، الواقع أيضًا في مقاطعة هوالين الشمالية، مضيفة أن مواطنين ألمانيين محاصرين في نفق ثالث، ونفق جينوين الذي يبلغ طوله 400 متر هو واحد من أكثر من اثنتي عشرة نفقًا تربط طريق سوهوا السريع، وهو طريق ضيق وغادر يمتد لمسافة 118 كيلومترًا (73 ميلًا) على طول الساحل الشرقي لتايوان.

ويتعرج هذا الطريق على طول المنحدرات العالية فوق المحيط الهادئ، وهو أحد أخطر الطرق في تايوان، ولكنه أكثرها جمالًا، وقد تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط هوالين بشمال تايوان، بعد أن تعرض لأضرار جسيمة بسبب الانهيارات الأرضية والصخور المتساقطة في الزلزال.

كل ما تريد معرفته عن تايون ومركز الزلزال

وتايوان هي دولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي، ويبلغ عدد سكانها حوالي 23 مليون نسمة، تعيش الغالبية العظمى منهم في العاصمة تايبيه والمدن المنتشرة على الساحل الغربي الصناعي، ويبلغ عدد سكان تايبيه حوالي 2.5 مليون نسمة.

بينما تضم ​​مدينة تايبيه الجديدة الأوسع نطاقًا 4 ملايين شخص آخرين، ويبلغ عدد سكان مدينة كاوشيونغ الساحلية الجنوبية 2.7 مليون نسمة، وفي المقابل، فإن الساحل الشرقي - حيث وقع زلزال الأربعاء - أقل كثافة سكانية بكثير، وتتعرض الجزيرة بانتظام للزلازل.

وكان مركز الزلزال هو مقاطعة هوالين، والتي يبلغ عدد سكانه حوالي 300 ألف نسمة، يعيش حوالي 100 ألف منهم في مدينة هوالين الرئيسية، لكن الكثيرين في المنطقة يعيشون في مجتمعات ساحلية أو جبلية نائية يصعب الوصول إليها، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم مدى زلزال، وضرب زلزال بقوة 6.2 درجة المنطقة في عام 2018 ، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، وهناك دورا عالميا لتايوان، حيث تعد الجزيرة الصغيرة اقتصادًا كبيرًا له تأثير كبير على الأعمال والتجارة العالمية، ويرجع ذلك أساسًا إلى صناعة الرقائق التي تتفوق عالميًا.

تسونامي في اليابان

من جانبها، وجهت السفارة السعودية باليابان، نداءً عاجلا لمواطنيها المتواجدين في اليابان، بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية، إثر الزلزال القوي الذي ضرب تايوان المجاورة، ووفق بيان صادر عن السفارة؛ فإن السلطات اليابانية حذرت من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح، واهابت السفارة برعاياها ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأشارت إلى أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شئون السعوديين بالسفارة، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة.

وقد صدرت أوامر فورية بإخلاء المناطق الساحلية في أوكيناوا باليابان بعد الزلزال، تزامناً مع توقعات بوصول أمواج ارتفاعها 3 أمتار إلى ساحل أوكيناوا في جنوب غرب اليابان.