كتب أملاكه لأولاده ليحرم أباه وأمه من الميراث؟علي جمعة: تصرفه صحيح ونيته سوداء

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عن سؤال سيدة حول “قيام شخص بكتابة كل ما يملك لزوجته وأبنائه لحرمان من أذوه فى حياته من الميراث، تحديدا أبوه وأمه، فما حكم ذلك؟”.

وأوضح الدكتور علي جمعة، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم، الأربعاء: "التصرف صحيح، لكن النية سوداء هيتحاسب عليها، لأنه خايف من أهل الميراث، كده بيجرم فى حق نفسه".

وأضاف: "ربنا هيسألهم يوم القيامة انت بعت وانتم اشتريتوا؟ أيوه يا ربى خلاص دى حاجتكم، تعالى انت بقى نيتك غير سليمة ويحاسبه عليها رب العالمين".

برنامج “نور الدين” يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون نفسهم في حيرة من أمثلة: “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.