غضب وإحباط أمريكي.. بوليتيكو: مقتل موظفي الإغاثة يبدو متعمدا

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن غضبه وحزنه الشديد لمقتل 7 من العاملين بالمجال الإغاثي من منظمة المطبخ المركزي العالمي -بينهم أمريكي- في غارة إسرائيلية بقطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تفعل ما يكفي لحماية عمال الإغاثة.

وأضاف في بيان إن التحقيق الشامل الذي تعهدت إسرائيل بإجرائه، يجب أن يكون سريعا ويؤدي إلى المحاسبة وأن تنشر نتائجه على الملأ.

وأشار بايدن إلى أن بلاده حثت إسرائيل مرارا على فصل عملياتها العسكرية ضد حماس عن العمليات الإنسانية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.

وأكد بايدن إن الولايات المتحدة تدفع بقوة من أجل "وقف فوري لإطلاق النار كجزء من صفقة الاسرى"، مضيفا أن هناك فريقا أمريكيا في القاهرة يعمل على ذلك في الوقت الحالي.

في الوقت نفسه، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله إن الهجوم على الفريق الإغاثي بدا متعمدا لأنه تم بواسطة 3 صواريخ.

وأضاف المسؤول أنه لا يعتقد أن تحقيق إسرائيل في هذه الغارة سيكون شفافا أو نزيها. وتابع قائلا "نشك في أية مساءلة ومحبطون من تحقيقات إسرائيل السابقة كما حصل بمقتل شيرين أبو عاقلة".

علي الصعيد العالمي، دعت وزيرة الخارجية الكندية إلي إجراء تحقيق كامل، مطالبة إسرائيل باحترام القانون الدولي، مشددة علي التأكد من حدوث ذلك.

ووصف الاتحاد الأوروبي الحادث بـ "الأمر مروع"، وحث إسرائيل على الالتزام بإجراء تحقيق شامل وضمان مساءلة المسؤولين عن الحادث.

وأضاف الاتحاد انه يتوقع "تنفيذ قرار مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار وتدابير محكمة العدل الدولية."

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك اليوم الاربعاء إن الهجوم ورد فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسببا في “غضب يمكن تفهمه” وتوتر للعلاقات مع وارسو.