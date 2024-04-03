عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

أصوات كثيرة ارتبط سماعها بشهر رمضان من كل عام من خلال الإذاعة والتليفزيون والقنوات الفضائية التى تحظى بشغل مساحات من أوقاتها بأصواتهم المميزة، ورغم أن أصحاب تلك الأصوات غائبون عنا، إلا أنهم الغائبون الحاضرون بأعمالهم المميزة التى جعلتهم من نجوم رمضان منهم:

1- قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، الذى وصف بأن دموع قلبه كانت تجرى فى نبرات صوته، حتى أن الفنان نجيب الريحانى كان يستمع إليه، حتى يبكى بين الجموع التى كانت تجتمع لسماعه بمسجد الأمير فاضل باشا بدرب الجماميز، وكان إذا أطال الشيخ اتصل نجيب بالمسرح يطلب تأجيل رفع الستار، وهو أول من رتل القرآن بالإذاعة، وأصيب بمرض"الزغطة" خلال عام 1942 ليتوقف عن التلاوة حتى وفاته عام 1950

2- الشيخ النقشبندى الذى بدأ القرآن كمحترف فى سن العشرين، وأول أجر تقاضاه جنيه واحد فى أول زيارة له إلى القاهرة عام 1948، وذكر إسمه ضمن 11صوتا نادرا فى العالم فى كتاب عن وصف الأصوات، وأطلق عليه صاروخ الإنشاد الدينى، ومن أشهر أعماله التواشيح والابتهالات، ومنها"سبحانك ربى"، و"مولاى"، وجدير بالذكر أن كلمة" نقشبندى" هى إسم لإحدى الطرق الصوفية، وتعنى بالفارسية نقش القلوب.

3- الفنان محمد عبد المطلب صاحب أغنية" رمضان جانا" التى قدمها لأول مرة فى الثلاثينيات تم طبعها على اسطوانات، ورغم أنه قدم خلال مشواره الفنى 1000أغنية، فلم ترتبط بالشهر الكريم سوى أغنية"رمضان جانا".

4- الفنان سيد مكاوى الذى اشتهر بتقديم شخصية المسحراتى من أشعار الراحل فؤاد حداد لعدة سنوات بالإذاعة والتليفزيون، وكان من أشهر أعماله الرمضانية التى ينقل من خلالها الصورة الشعبية للحارة المصرى.

5- الفنان أحمد عبد القادر مطرب أغنية "وحوى ياوحوى" الذى توفى عام 1984، وكان أيضا عازفا للقانون، وقدم ألف أغنية للإذاعة، وارتبط إسمه فى مطلع حياته الفنية بأدوار أغنيات الحج. غنى "وحو ياوحوى" لأول مرة عام 1937، وكان عمره 11عاما، وذلك فى افتتاح معهد فؤاد الأول للموسيقى العربية بوصفه أصغر الخريجين.

• رمضان شهر العمل والاجتهاد، وليس شهر التراخى والكسل كما يحدث الآن للأسف، ومصر الآن فى حاجة إلى عقول وسواعد أبنائها الأبرار للعمل بجد واجتهاد، وبكل مايملكون من طاقة وإرادة، حتى نجتاز الصعاب ونتغلب على المحن، فلنجعل من هذا الشهر الفضيل بداية حقيقية قوية للطريق الصحيح، ويثبت كل منا ذاته فى مجال عمله.

• الكم الهائل من الألعاب النارية الخطرة التى تمثل تهديدا شديدا للأرواح، بالإضافة إلى الإزعاج والترويع، يؤكد غياب الرقابة والاستهتار بحياة وراحة المواطنين، ولابد من حملات مكثفة وعقوبات مشددة لبائعيها ومستخدميها.

• انتشرت على الفضائيات حالات استضافة الفقراء والمحتاجين والمرضى لجمع التبرعات لهم فى مشاهد تدمى القلوب خاصة فى رمضان، وتمس كرامة أصحابها. يجب أن تكون هناك طريقة لمساعدتهم دون إظهارهم.

• الحب هو حضن خديجة ارسول الله الذى طمأنه، حينما جاءها خائفا من الوحى.

• سورة يوسف هى السورة الوحيدة فى القرآن التى تحكى قصة نبى كاملة، وربنا قال عنها:"أحسن القصص"، والقصة تبدأ بحلم وتنتهى بتفسير الحلم، وهدفها فى النهاية جاء فى آية"إنه من يتق ويصبر، فإن الله لايضيع أجر المحسنين".

• هل تعلم أن أول من جاهد فى سبيل الله هو إدريس عليه السلام.

• يقول الإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه:

لاتحزن على خل تفارقه

إذا لم يكن طبع الوفاء فيه

فمنهم كتاج الرأس تلبسه

ومنهم كقديم النعل ترميه

• يقول الإمام الشافعى رحمه الله:

سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.

• صوموا عن النفاق والحقد والغل والشر والأذى وكسر الخاطر، قبل أن تصوموا عن الطعام.

• أنا من دراويش رمضان انتظره بفرح، وأودعه بحزن، وبينهما أعيش بهجته قدر ما أستطيع. رمضان كريم بعودة الأيام.

