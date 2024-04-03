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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطر تكشف نقطة الخلاف الرئيسية في مفاوضات وقف النار بقطاع غزة

رئيس الوزراء القطري
رئيس الوزراء القطري

أعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين إلى شمال القطاع.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن خلال مؤتمر صحفي، أن العوائق التي تواجهها محادثات وقف إطلاق النار بغزة هي نفس العوائق التي كانت في فبراير الماضي.

واعترضت إسرائيل على السماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى عودة حماس إلى المناطق التي سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالفعل.

وفي وقت سابق، جددت وزارة الخارجية القطرية موقفها الداعي لتسوية عادلة وشاملة تقوم على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، لافتة إلى أن الحرب في غزة أفرزت واقعاً إنسانياً مأساوياً.

كما أعربت الخارجية القطرية عن آمالها في أن تمثل قرارات محكمة العدل الدولية بداية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ودعت الخارجية المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته وفرض وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

رئيس الوزراء القطري قطر الرهائن غزة وقف إطلاق النار في غزة

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