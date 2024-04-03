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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين

غاز
غاز

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، كيفية دفع فاتورة الغاز المنزلي بالموبايليل من خلال الإنترنت أو تطبيقات الهواتف المحمولة، وكيفية تسجيل قراءة  استهلاك الغاز، خدمة يبحث عنها جميع المواطنين.

 

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين

نستعرض في التقرير كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين كالتالي:

 

دفع فاتورة الغاز

 

كيفية سداد فاتورة الغاز 2024

 

  1. - الموقع الإلكتروني للشركة مقدمة الخدمة
  2. - المحافظ الإلكترونية
  3. - محفظة الفون كاش من البنك الأهلي.
  4. - محفظة BM من بنك مصر.
  5. - المواقع الإلكترونية الخاصة ببعض شركات الدفع الإلكتروني
  6. - ماكينات الدفع الإلكتروني POS
  7. يمكن سداد فواتير الغاز من خلال ماكينات نقاط البيع المتوفرة في أي محل تجاري والصادرة من شركات: فوري، وضامن، ومصاري، وأمان، وإي فاينانس، وخدماتي، وبي BEE.
  8. - مكاتب البريد المصري
  9. يمكن للعميل من خلال أي مكتب بريد أن يسدد فاتورة استهلاك الغاز الخاصة به في مواعيد العمل الرسمية مكاتب البريد
  10. - موقع ماي فوري.
  11. - موقع جوميا عبر خدمة "جوميا باي".

دفع فاتورة الغاز بالفيزا

ويمكن دفع فاتورة الغاز بالفيزا عبر موقع الشركة التابع لها العميل من خلال الدخول على خدمة دفع فاتورة الغاز بالفيزا

إدخال رقم الحساب

انقر علي الدفع بالفيزا

سيتم استلام وصل نصي بالرسائل من البنك بالدفع

ظهور نتيجة البحث علي الهاتف

دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز عبر المحفظة الإلكترونية لشبكات المحمول

يمكن دفع فاتورة الغاز عبر المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول المتواجدة في مصر.

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني POS فى أي محل تجاري ، وذلك عبر الخطوات التالية:

  1. -الدخول على التطبيق
  2. -ادخل على مرافق عامة
  3. -اختار الشركة 
  4. -اختار دفع فاتورة واحدة او اكثر من فاتورة
  5. -ادخل رقم المشترك
  6. -ادفع واستلم الايصال

دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكتروني POS فى أي محل تجاري مثل:

  1. - خدماتي
  2. - BEE
  3. -مصاري
  4. -ممكن
  5. -فورى
  6. - ضامن
  7. - مصاري 
  8. -أمان
  9. - E-finance
دفع فاتورة الغاز

دفع فاتورة الغاز أونلاين
يمكن دفع فاتورة الغاز اونلاين من خلال طرق الدفع التالية:

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال أب ستور للأيفون و بلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.
موقع جوميا باي .

 

دفع فاتورة الغاز

 

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