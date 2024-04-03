"الضرائب" تسمح لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن سماحها لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر 12% حيث يُسمح بزيادة الحد الأقصى لأسعار الشريحة الدنيا من السجائر المحلية 3.7 جنيه إلى 34.72 جنيه، والمتوسطة 5.4 جنيه إلى 50.4 جنيه، وذلك و فقا لـ “الشرق بلومبرج”.

وشهدت أسعار السجائر في الشرقية للدخان بمصر لعام 2024 تغييرات، حيث بلغ سعر علبة السجائر البوكس (10 سجائر) 20 جنيهًا. بينما بلغ سعر علب السجائر الأخرى مثل كليوباترا كينج سايز، كليوباترا سوفت كوين، كليوباترا بوكس أبيض، بوسطن/بلمونت، كليوباترا سوبر، مونديال (أحمر، أزرق، سيلفر)، كليوباترا بلاك ليبول، ومونديال (سويتش منتول، بلوبيري) جميعها بقيمة 27 جنيهًا.