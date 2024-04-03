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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

صدى البلد

إذا كنتي تبحثين عن طريقة لعمل الكحك في المنزل نقدم لكي اليوم المقادير المضبوطة الكحك الناعم 

8 أكواب من الدقيق الأبيض.
2 ملعقة كبيرة من السمسم.
ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
رشة صغيرة من الملح.
2 ونصف كوب من السمن البلدي.
كوب لبن دافئ.
ملعقة كبيرة من رائحة الكحك.
ملعقة سكر.
طريقة عمل الكحك الناعم في المنزل

 

طريقة عمل الكحك الناعم
يجب تحضير وعاء وإضافة الدقيق ورائحة الكحك وكذلك رشة الملح والسمسم ثم تقليب المكونات، وتسخين السمن على النار مع إضافة الخليط مع التقليب جيداً.

وبعد إتمام الخطوة السابقة، يجب فرك الخليط براحة اليد، حتى تصبح العجينة متماسكة، وبعد إذابة الخميرة فى ربع كوب من اللبن الدافئ، يجب إضافة معلقة من السكر مع ما تبقى من اللبن والخميرة إلى العجينة مع عجن الخليط.

وبعد إتمام الخطوات السابق ذكرها، يجب تقطيع العجين إلى قطع صغيرة، على هيئة كرة ثم وضع قطعة الحشو سواء عجوة أو ملبن أو أي حشو أخر فى العجين.

وبعد إضافة العجين فى قالب الكحك، ووضعه فى صاجات مدهون بالسمن، وإدخاله الفرن على درجة حرارة 200 ، وتركه لمدة 30 دقيقة، حتى يحصل على اللون الذهبى، ثم إخراج الصاجات وترك الكحك حتى يبرد ثم رش السكر البودرة ويقدم .

طريقة عمل الكحك الناعم طريقة عمل الكحك طريقة لعمل الكحك الكحك الناعم السمن البلدي

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المقادير المظبوطة لعمل الكحك الناعم البلدي

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