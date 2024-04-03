حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف بإحياء الإسكندرية

نفذت أحياء الإسكندرية، حملات مكثفة للتصدي لأعمال البناء المخالف؛ تنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية محمد الشريف بإزالة البناء المخالف في المهد ومعاقبة المخالفين وفرض النظام والقانون .



وأسفرت الحملة - التي قامت بها إدارات حي أول المنتزة - عن إزالة 3 أعمال بناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية، وذلك بمناطق "شارع 30 وطريق البكاتوشي وأرض دويدار"، وجرى التحفظ على كميات كبيرة من مواد وأدوات ومعدات البناء .



وواصل حي ثان المنتزة، جهوده للتصدي للبناء المخالف، حيث جرى إيقاف وإزالة 3 حالات بمنطقة سيكلام وأخرى بشارع الجلاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



وقام حي الجمرك بإيقاف أعمال ترميم بدون ترخيص بمحل بعقار بشارع "ابن الصائغ".